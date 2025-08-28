Listo: se sorteó la Champions League 2025-2026 y así quedó el cuadro del torneo

Se terminó el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026, en el escenario del Grimaldi Forum de Mónaco, y hay novedades de todo tipo. Con PSG (París Saint-Germain) de Francia como defensor del título y uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo, los gigantes de la Liga de Campeones de Europa dirán presente otra vez. Por supuesto, habrá presencia argentina de lujo en varios de los equipos participantes.
Por ejemplo, será el debut de Franco Mastantuono en el certamen, con la camiseta de Real Madrid de España. Por su parte, Julián Álvarez será la estrella principal del Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, en tanto que Alexis Mac Allister defenderá los colores de Liverpool nuevamente y Enzo Fernández hará lo propio con Chelsea. A nivel internacional, habrá figuras notables de la actualidad de la talla de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Ousmane Dembélé y Mohamed Salah, entre otros.
El evento que decidirá el camino de los equipos más poderosos de Europa rumbo a la final que se disputará la Arena Puskas de Budapest, Hungría, puede verse en vivo en la televisión en Argentina por ESPN, Disney+ y Fox Sports.
Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025-2026: los rivales de los 9 cabezas de serie
Rivales de Bayern Munich
- CHELSEA (de local).
- PSG (de visitante).
- BRUJAS (de local).
- ARSENAL (de visitante).
- SPORTING LISBOA (de local).
- PSV (de visitante).
- UNIÓN SG (de local).
- PAFOS (de visitante).
Rivales de Chelsea
- BARCELONA (de local).
- BAYERN MUNICH (de visitante).
- BENFICA (de local).
- ATALANTA (de visitante).
- AJAX (de local).
- NAPOLI (de visitante).
- PAFOS (de local).
- QARABAG (de visitante).
Rivales de Real Madrid
- MANCHESTER CITY (de local).
- LIVERPOOL (de visitante).
- JUVENTUS (de local).
- BENFICA (de visitante).
- OLYMPIQUE DE MARSELLA (de local).
- OLYMPIACOS (de visitante).
- MONACO (de local).
- KAIRAT ALMATY (de visitante).
Rivales de Inter de Milán
- LIVERPOOL (de local).
- BORUSSIA DORTMUND (de visitante).
- ARSENAL (de local).
- ATLÉTICO DE MADRID (de visitante).
- SLAVIA PRAGA (de local).
- AJAX (de visitante).
- KAIRAT ALMATY (de local).
- UNIÓN SG (de visitante).
Rivales de Borussia Dortmund
- INTER DE MILÁN (de local).
- MANCHESTER CITY (de visitante).
- VILLARREAL (de local).
- JUVENTUS (de visitante).
- BODO GLIMT (de local).
- TOTTENHAM (de visitante).
- ATHLETIC CLUB (de local).
- COPENHAGE (de visitante).
Rivales de Liverpool
- REAL MADRID (de local).
- INTER DE MILÁN (de visitante).
- ATLÉTICO DE MADRID (de local).
- EINTRACHT FRANKFURT (de visitante).
- PSV (de local).
- OLYMPIC DE MARSELLA (de visitante).
- QARABAG (de local).
- DGALATASARAY (de visitante).
Rivales de Barcelona
- PSG (de local).
- CHELSEA (de visitante).
- EINTRACHT FRANKFURT (de local).
- BRUJAS (de visitante).
- OLYMPIACOS (de local).
- SLAVIA PRAGA (de visitante).
- COPENHAGUE (de local).
- NEWCASTLE (de visitante).
Rivales de PSG
- BAYERN MUNICH (de local).
- BARCELONA (de visitante).
- ATALANTA (de local).
- BAYER LEVERKUSEN (de visitante).
- TOTTENHAM (de local).
- SPORTING LISBOA (de visitante).
- NEWCASTLE (de local).
- ATHLETIC CLUB (de visitante).
Rivales de Manchester City
- BORUSSIA DORTMUND (de local).
- REAL MADRID (de visitante).
- BAYER LEVERKUSEN (de local).
- VILLARREAL (de visitante).
- NAPOLI (de local).
- BODO GLIMT (de visitante).
- GALATASARAY (de local).
- MÓNACO (de visitante).
*No se pueden enfrentar dos clubes del mismo país en la fase de liga (cada conjunto disputa ocho encuentros).
Los rivales del resto de los equipos
Bombo 2:
- Bayer Leverkusen jugará ante PSG, el City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenague.
- Arsenal se enfrentará al Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty y el Athletic Bilbao.
- Atalanta se verá las caras ante Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praga, Olympique de Marsella, Union SG y Athletic Bilbao.
- Benfica: sus rivales serán Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Newcastle y Qarabag.
- Brujas se enfrentará al Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting Lisboa, Monaco y Almaty.
- Eintracht Frankfurt tendrá como rivales al Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Tottenham, Galatasaray y Qarabag.
- Juventus contra Dortmund, Real Madrid, Benfica Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos y Monaco.
- Atlético de Madrid va ante Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union SG y Galatasaray.
- Villarreal jugará frente al Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghe y Pafos.
Bombo 3:
- Olympique de Marsella. Sus rivales serán Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Unión SG.
- PSV Eindhoven se enfrentará Bayern Munich, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Napoli, Olimpiacos, Union Saint Gilloise y Newcastle.
- Tottenham se cruzará con Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, FC Coppenhague y Mónaco.
- Bodo-Glimt se enfrentará con Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Mónaco y Galatasaray.
- Sporting Lisboa y sus rivales son PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat Almaty y Athletic de Bilbao.
- Olympiakos tendrá como rivales a Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Pafos y Kairat Almaty.
- Ajax jugará ante Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.
- Slavia Praga se medirá ante Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao y Pafos FC.
Bombo 4: