El Cholo Simeone estalló por el penal de Julián Álvarez 3 meses después: "Ultrajo"

El Cholo Simeone estalló por el penal de Julián Álvarez 3 meses después

Diego "Cholo" Simeone rompió el silencio a días del comienzo del Mundial de Clubes en Estados Unidos y recordó el penal pateado por Julián Álvarez que fue anulado, en la definición de los octavos de final de la UEFA Champions League contra Real Madrid. El DT argentino habló sobre dicha acción que privó al Atlético de Madrid de seguir en carrera y no se guardó nada. Es que, si bien el delantero de la Selección Argentina convirtió, su remate no fue convalidado por tocar la pelota con los dos pies.

Si hay algo que no cesa en el entrenador del "Colchonero" es la ira por lo sucedido en dicha instancia por la decisión arbitral que los complicó. De hecho, horas después del comunicado de la IFAB (International Football Association Board) contra la terna arbitral, el técnico habló al respecto y también apuntó contra ellos. A su vez, el "Cholo" recordó otra acción en la que también sus dirigidos fueron perjudicados justamente ante el mismo rival años antes.

La bronca del Cholo Simeone por el penal anulado a Julián Álvarez: "Violento"

"Difícil ponerle una palabra a algo tan violento... nos sentimos ultrajados, violentados. Como que pasó algo que no se entiende y no se entenderá. Yo en ese momento caminaba porque no estaba mirando los tiros, veo que hace el gol y después veo de repente que no y pregunto qué pasó porque no había visto la situación",comenzó el ídolo del "Colchonero". "Me cuentan que tocó dos veces la pelota y claro... cuando vas a ver el partido y ves que no la tocó, es duro", esbozó Simeone en el diálogo con DAZN.

Por otro lado, el técnico argentino hizo referencia a lo que significaba dicha acción: "Hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante para desarrollarla como la desarrollaron". "No era un penal más, era de un pase a cuartos de final donde nosotros habíamos hecho una Champions muy buena este año. Sinceramente siento bronca, son jugadas que quedarán para la historia del fútbol y a partir de esta cambiarán las reglas, como siempre pasa", lamentó.

Por último, también recordó lo sucedido en la final por la "Orejona" del 2016, cuando Real Madrid se puso en ventaja con un gol en posición adelantada de Sergio Ramos y posteriormente gritó campeón por penales: "Yo estaba al lado del línea, estaba viendo igual que él, ví que era offside y el que no, pero se veía claramente. Después de 8 años el árbitro dijo que se equivocó". Y sentenció que "los momentos no vuelven y esto queda como un ultrajo, directamente...".

El momento del penal polémico de Julián Álvarez contra el Real Madrid

El comunicado de la IFAB por el polémico penal de Julián Álvarez contra Real Madrid

La entidad hizo foco en algunas de sus reglas y dejó en claro que "es poco frecuente". A su vez, agregaron que los árbitros "han optado comprensiblemente por sancionar al lanzador por haber jugado el balón por segunda vez antes de que lo tocara otro jugador. Así, conceden un tiro libre indirecto al equipo rival o, en el caso de los penales, registran el lanzamiento como fallado". Esto fue lo que privó al argentino de que su tanto sea válido y luego repercutió en el resultado final que tuvo como ganador al elenco entonces comandado por Carlo Ancelotti.

A raíz de esto, desde el organismo explicaron la situación y aclararon que, en caso de que vuelva a darse algo similar en una definición, el penal "se repetirá". A su vez, concluyeron el informe aplicando esta reglamentación desde el 1° de julio en adelante para los certámenes que comiencen después de esa fecha y también para los que empiecen antes, como es el caso del Mundial de Clubes en Estados Unidos.