Celta vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Celta recibirá a Girona, en el marco de la fecha 4 de la Liga, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 09:00 (hora Argentina), en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Girona

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de perder contra Sevilla por 0 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 10 goles en contra y 1 a favor.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (3 PE - 1 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 14 Celta 3 4 0 3 1 -2 20 Girona 0 3 0 0 3 -9

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: 21 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Elche: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: 5 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Levante: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Girona, según país