Carlos Tevez rompió el silencio sobre lo ocurrido en Fuerte Apache: "Nada que ver"

Carlos Tevez publicó un video hablando acerca de lo sucedido en Fuerte Apache el martes 22 de febrero por la noche y dio tranquilidad a sus seres queridos.

La noticia del pasado martes 22 de febrero acerca de un intento de robo sufrido por Carlos Tevez y la muerte de un delincuente en Fuerte Apache fue totalmente falsa. Un informe policial lo desmintió y luego el hermano del exjugador de Boca Juniors hizo un descargo en su cuenta de Instagram sobre el tema. Horas después, el propio "Carlitos" publicó un video en donde defendió a su barrio y transmitió tranquilidad a sus seres queridos.

Según se supo mientras surgía esta noticia, Tevez compartía un rato de fútbol con sus amigos tal como pasó meses atrás. En aquella ocasión, el 23 de noviembre de 2021, se lo vio en las redes jugando en una cancha del lugar donde creció y en el que vivió junto a sus padres adoptivos (tíos maternos), Segundo Raimundo Tevez y Adriana Martínez. El "Apache" pasó gran parte de su vida allí y lo que vino después para su carrera es historia.

"Siempre es muy difícil salir a hablar cuando se dicen muchísimas cosas. Como veo que mucha gente me está mandando mensajes preocupada, me parece bueno que salga a decir que es todo mentira. Yo no me manejo con custodia, con nada. Menos en mi barrio. Quería a aclarar un poco las cosas, si no la familia también se preocupa y la verdad que yo voy siempre a mi barrio, voy a jugar con mis amigos y mis hermanos. Entro al barrio como si fuese mi casa", aseguró Tevez.

Y agregó: "Salgo a aclarar esto por la gente que quiero, que casi siempre me cuida. Que se hable así de mi barrio a uno le duele. Siempre lo defendí y estuve ahí. Voy a seguir defendiendo a la gente que amo porque me hacen sentir cómodo. Salgo a hablar por los videos que están pasando y porque hay un muerto, hay una familia que está dolida pero yo no tengo nada que ver. Ojalá que la gente que está preocupada por mí y mi familia sepan que estamos bien. A mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces que se hablan".

Lo expuesto en el informe policial falso

"Personal del GTO toma conocimiento por varias fuentes de comunicación de que en la madrugada del día de la fecha habría ocurrido un supuesto enfrentamiento armado entre la custodia personal del futbolista Carlos Tevez en NUDO 01 (BARRAGAN Y AV. MILITAR), y resultado del mismo habría varios aprehendidos y armas secuestradas, como así también un masculino occiso", señaló el primer comunicado de la policía.

La aclaración del hermano de Carlos Tevez

"Para mis contactos que me llenaron de mensajes jajaja. Lo del robo es todo mentira. Quieren ensuciar con algo que nunca pasó. Ayer se jugó a la pelota con familia y amigos como todos los martes", publicó Diego "Chueco" Tevez en su cuenta de Instagram, @ChuecoTevez_32, desmintiendo los hechos. A su vez, confirmó lo que horas después dijo su pariente acerca de que en ese momento jugaban al fútbol.