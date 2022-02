Desmienten un intento de robo a Carlos Tevez: lo que pasó en Fuerte Apache

La policía de Ciudadela y los allegados a Carlos Tevez desmintieron un intento de robo y muertes en Fuerte Apache que se confirmó este martes 22 de febrero por la noche.

Confirmado: no hubo intento de robo a Carlos Tevez ni muertes

Este martes 22 febrero por la noche, circuló en las redes la noticia de un intento de robo a Carlos Tevez en Fuerte Apache . A su vez, se confirmó que esto derivó en la muerte de un delincuente producto de un tiroteo. Sin embargo, la policía de Ciudadela aseguró que esto no sucedió y que es simplemente una fake news. De hecho, el propio "Carlitos" jugó con normalidad con sus amigos en su barrio, como es habitual desde que dejó Boca Juniors.

Según se supo, mientras surgía esta noticia, el exjugador del "Xeneize" compartía un rato de fútbol con sus allegados tal como pasó meses atrás. En aquella ocasión, el 23 de noviembre de 2021, se lo vio en las redes en una cancha del barrio "Ejército de Los Andes", donde creció y en el que vivió junto a sus padres adoptivos (tíos maternos) Segundo Raimundo Tevez y Adriana Martínez. Pasó gran parte de su vida allí y lo que vino después para su carrera es historia.

"Personal del GTO toma conocimiento por varias fuentes de comunicación de que en la madrugada del día de la fecha habría ocurrido un supuesto enfrentamiento armado entre la custodia personal del futbolista Carlos Tevez en NUDO 01 (BARRAGAN Y AV. MILITAR), y resultado del mismo habría varios aprehendidos y armas secuestradas, como así también un masculino occiso", señaló el informe policial, el cual es completamente falso.

Además, nombraron a dos posibles involucrados en el hecho pero no aseguraron que sean culpables. Los posibles delincuentes Diego Armando Sánchez y Fernando Pablo Sánchez, según trascendió, intentaron robarle a "Carlitos" su Mercedes Benz en el mencionado barrio de la provincia de Buenos Aires. Las fuentes policiales y el hermano del futbolista desmintieron esta noticia confirmando que el robo y la muerte de una persona nunca sucedieron.

Condenan a Carlos Tevez a pagar más de $42 millones por una deuda a la AFIP

En el 2020 el exjugador de Boca se atrasó con el pago de los anticipos 1, 2 y 3 del impuesto sobre los Bienes Personales, que grava la cantidad activos que tiene una persona. Cuando quiso saldar su deuda, el jugador trató de hacerlo todo junto, algo que está permitido. Pero la AFIP le notificó que, además, debía pagar los intereses por el atraso, algo que Tevez no quiso hacer, por lo que acudió a la justicia tributaria que, en las últimas horas, falló en su contra.

Para evitar el pago de la deuda, Tevez argumentó que “presentó la declaración jurada definitiva del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020, cuya cancelación fue instrumentada mediante la suscripción de un plan de pagos en los términos de la RG 4057 (Plan N° PO53792) en la que no se computó suma alguna en concepto de pagos a cuenta”.

Pero el juez Elías Alfredo Tapia falló en contra del futbolista, y determinó que deberá pagar $42.361.511 a AFIP por los intereses que no fueron pagados. Efectivamente, Tevez deberá pagar ese monto y se le permitirá tener un plan de pagos para hacerlo. No es la primera vez que Tevez tiene problemas con el pago de impuestos. En diciembre del 2021, el futbolista no quería pagar el Aporte Solidario y Extraordinario implementado para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia de Covid-19, ya que aseugraba que el impuesto “es confiscatorio”.