Tevez volvió a las canchas: el imperdible video en Fuerte Apache

Carlos Tevez volvió a su barrio, Fuerte Apache, para jugar al fútbol en un "Martes de clásicos, familia y amigos".

Carlos Tevez pisó nuevamente una cancha de fútbol pero muy distinta a la que estaba acostumbrado cuando vestía la camiseta de Boca Juniors. El atacante, que dejó el "Xeneize" el pasado mes de junio, tiene una nueva vida lejos de los grandes estadios pero cerca de los potreros. Y así fue que el martes 23 de noviembre por la noche jugó con sus amigos y familia en Fuerte Apache y uno de sus hermanos compartió los videos en las redes.

El ídolo regresó al famoso barrio "Ejército de los Andes", donde creció y en el que vivió junto a sus padres adoptivos (tíos maternos) Segundo Raimundo Tevez y Adriana Martínez. Nació un 5 de febrero de 1984 bajo el nombre de Carlos Alberto Martínez y pasó gran parte de su vida allí. Lo que vino después para su carrera es historia: sus inicios, lo logrado en el elenco de La Ribera y todo lo que ganó internacionalmente en distintos clubes.

Retornando a lo filmado en el mencionado lugar, Diego "Chueco" Tevez subió a su cuenta de Instagram @ChuecoTevez_32 distintos videos de "Carlitos" disputando un partido con la 10 en la espalda. No con cualquier camiseta, sino que utilizó una del Napoli en honor a Diego Maradona. En una de las filmaciones se distingue la frase "Martes de clásicos, familia, amigos", como marco de la jornada futbolera en Fuerte Apache.

En una reciente entrevista en ESPN F12 habló de todo lo que vivió tras su desvinculación de Boca, su relación con Riquelme y su futuro. "Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia. Pensé que nunca iba a llegar este momento. No voy a seguir en el club, no es una despedida. Siempre digo eso con esta camiseta. Es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha", manifestó en su momento.

Tevez apuntó contra la dirigencia del "Xeneize"

A pesar de sentirse ídolo también vio en las voces y actitudes de miembros de la Comisión Directiva que no lo trataron como tal. "Algunos sí y algunos no me respetaron como ídolo. No voy a entrar en detalles. Pero ya pasó", lanzó. Luciana Rubinska le consultó si Juan Román Riquelme lo respetó de esa manera pero el oriundo de Fuerte Apache gambeteó como en sus mejores épocas.

Por otro lado, y tras la pregunta de Mariano Closs sobre si era difícil dialogar con los integrantes del Consejo de Fútbol, Tevez afirmó: "Charlé poco y nada. Esa es la realidad. Yo iba, hacía mi trabajo y me iba. No quería que me jodan ni nada, se los dejé claro desde un principio. Yo vengo acá a trabajar, llego temprano y me voy último porque soy el capitán, porque demuestro de esa manera a los chicos como tienen que trabajar para ser grandes".