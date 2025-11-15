“Camiseta pesada”: ¿Palacios quiere irse de Boca a otro grande de Sudamérica?

Palacios sabe que en algún momento se irá de Boca y ya tiene elegido su destino

Aún falta para que el mercado de pases de verano quede habilitado por la AFA, pero los rumores comienzan a tomar vuelo y mucho más cuando es un jugador que hace un comentario. En este caso, Carlos Palacios habló sobre un club en el cual le gustaría jugar a futuro y que podría llegar a generar cierto malestar entre los hinchas de Boca por tener la cabeza enfocada en otra parte.

El jugador chileno despertó bastante polémica en su llegada porque expuso una serie de conductas que no fueron para nada bien recibidas, debido a que fue protagonista de ciertas situaciones vinculadas con lo extra deportivo más que con actuaciones destacadas dentro del campo de juego. El paso de los meses lo presenta nuevamente como posible víctima de determinados comentarios.

El delantero tuvo un gran paso por el Cacique y sueñan con su regreso

“Ahora estoy en Boca, feliz, tranquilo. Pero obviamente más adelante, más maduro y siendo otra clase de jugador me gustaría volver. Siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que quedaron cositas pendientes ahí“, expresó Carlos Palacios en una entrevista para DSports Chile. No es ninguna casualidad que haya mencionado a este equipo, debido a que se trata de uno que le permitió dar el salto internacional.

Sus palabras podrían llegar a desapercibidas, porque se entiende que se trata de un club al cual le guarda un gran cariño. Aunque hay un detalle que se desprende la charla. “Se habla todo el día de Boca. Siempre está en el ojo, siempre se habla de Boca. Van pasando cosas con el correr de los días. Un partido jugás mal y te caen un poco pesado. Otro día jugás bien y es así. Uno se tiene que acostumbrar a eso, pero es lo más difícil de vestir esta camiseta que es tan gigante y tan pesada“, profundizó.

Un jugador que de momento se encuentra con contrato vigente y que el mismo llegará a su fin en diciembre del 2029. Además, se debe considerar que el club realizó una inversión de 4.5 millones de dólares para sacarlo de Colo Colo. Esto obliga a pensar que todo aquel que lo pretenda tendrá que entregar un dinero similar porque cualquier otra propuesta que llegue va a ser rechazada por Juan Román Riquelme.

El Chelsea de Enzo Fernández quiere a un titular de Boca

De acuerdo con la información que se desprende desde portales europeos, Boca podría llegar a recibir una interesante propuesta para desprenderse de una de sus joyas en el mercado de pases de verano. Esto es producto de que del Chelsea le está realizando una seguimiento bastante especial a un jugador que viene de ser figura frente a River en la última edición del Superclásico que se disputó en la Bombonera.

Se estima que el equipo de Londres podría llegar a realizar un ofrecimiento formal para quedarse con el pase de Milton Delgado. Uno que se encuentra blindado por una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Un valor que para los hinchas es considerado bajo porque se trata de uno de los clubes más poderosos a nivel económico. Algo que quedó demostrado en la compra de Enzo Fernández por más de 100 millones de la divisa.