Sorpresa en Brasil: Ancelotti eligió a los referentes de la Selección en su nuevo ciclo

Carlo Ancelotti eligió a los dos referentes que tendrá en la Selección de Brasil en su nuevo ciclo como entrenador.

La Selección de Brasil anunció a Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador de cara a los últimos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, en reemplazo de Doríval Junior, quien fue relevado de su puesto tras la goleada sufrida ante Argentina por 4 a 1 en el Estadio Monumental. A pocos días de oficializarse su llegada, el entrenador italiano con amplia trayectoria en el Real Madrid (club con el que ganó la Champions League en tres ocasiones) y el AC Milan ya tomó una importante decisión para esta nueva etapa en su carrera: según informó el medio brasileño GeGlobo, ya eligió a los dos jugadores que serán los referentes dentro del vestuario, con el objetivo de rearmar el equipo más allá de los aspectos futbolísticos.

Los seleccionados por 'Carleto' son Neymar Jr. y Casemiro, dos futbolistas de enorme experiencia con la 'Canarinha' pero que no tienen minutos desde finales del 2023. Si bien con el ex Barcelona y Paris Saint-Germain (actualmente en el Santos) sólo pudo charlar por videollamada, el DT ya estableció comunicación directa con ambos expresándoles su deseo de que sean los líderes del grupo hasta la próxima cita mundialista. En caso de que no sufran problemas físicos, ambos volverán a integrar la próxima convocatoria en la doble fecha frente a Ecuador y Paraguay que se disputará en junio.

Brasil anunció a Ancelotti como nuevo DT

La mejor Selección nacional de la historia del fútbol ahora estará dirigida por el entrenador más exitoso del mundo. Carlo Ancelotti, sinónimo de conquistas históricas, fue anunciado este lunes (12) por el presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), Ednaldo Rodrigues, como nuevo entrenador de la Selección Brasileña. Dirigirá a Brasil hasta el Mundial de 2026 y entrenará al equipo en los dos próximos partidos de clasificación, ante Ecuador y Paraguay, el próximo mes.

“Llevar a Carlo Ancelotti al frente de Brasil es más que una decisión estratégica. Es una declaración al mundo de nuestra determinación por recuperar el primer puesto del podio. Es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor Selección nacional del planeta. Juntos, escribiremos nuevos capítulos gloriosos para el fútbol brasileño”, declaró Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF.

Oficial: Ancelotti es el nuevo DT de Brasil.

Brasil se juega la clasificación al Mundial 2026 con Ancelotti como técnico

El pentacampeón del mundo se coloca cuarto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas con 21 puntos, a falta de cuatro fechas para el final del torneo. Los seis primeros clasificarán directamente y el séptimo irá al repechaje (hoy es Venezuela, con 15 unidades). Los primeros cotejos oficiales del europeo al mando del Scratch serán los siguientes:

Ecuador vs. Brasil - 5 de junio a las 20 horas de Argentina - Fecha 15.

- 5 de junio a las 20 horas de Argentina - Fecha 15. Brasil vs. Paraguay - 10 de junio a las 21.45 - Fecha 16.

- 10 de junio a las 21.45 - Fecha 16. Brasil vs. Chile - Septiembre, día y horario a definir - Fecha 17.

- Septiembre, día y horario a definir - Fecha 17. Bolivia vs. Brasil - Septiembre, día y horario a definir - Fecha 18.

