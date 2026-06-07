Cadillac pierde su primer punto en la F1 tras degradación de Pérez

Cadillac vio cómo se le escapaba su primer punto en la Fórmula Uno el domingo después de que los comisarios del Gran Premio de Mónaco impusieran una penalización posterior a la carrera a Sergio Pérez, que terminó en décima posición.
Todo parecía indicar que el puesto entre los diez primeros del mexicano supondría un gran avance para el equipo más nuevo de la parrilla, pero su alegría duró poco, ya que se descubrió que Pérez había colocado mal su coche para la reanudación después de que una bandera roja detuviera la carrera.
"Las pruebas de vídeo demostraron claramente que la rueda delantera derecha del coche número 11 estaba fuera de la zona de salida. Se aplica la sanción habitual", rezaba la resolución de la carrera.
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Fue la segunda infracción de Pérez, después de que, por error, ocupara el lugar vacío en la parrilla de salida que había dejado el Audi de Gabriel Bortoleto, lo que le valió una penalización.
La decisión hizo que Pérez descendiera del décimo al decimoquinto lugar en la clasificación final y ascendió al español Fernando Alonso al décimo lugar, lo que le valió a Aston Martin su primer punto de la temporada.
Con información de Reuters