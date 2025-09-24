Vuelve la Chucky Alaniz al boxeo: el regreso de una excampeona del mundo argentina

Sorpresa en el boxeo argentino por la vuelta de una excampeona del mundo

Una noticia de última hora causó impacto en el boxeo argentino y es el regreso a las grandes ligas de Celeste "Chucky" Alaniz. La excampeona del mundo tiene fecha, rival y lugar para su próxima pelea en la que buscará volver a tener un título internacional. Por supuesto, no tardó en trascender en el deporte de los puños que la fanática de Boca Juniors volverá a combatir dos meses después de subirse al ring y conquistar el cinturón latino mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En este caso, se presentará en la misma categoría el miércoles 29 de octubre del 2025 en el marco de la Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), donde estará en juego la faja mundial interina. Para ganarla, la oriunda de Merlo tendrá que vencer a la local radicada en Suiza, Laura Wollenmann, quien actualmente cuenta con un récord de 11 victorias (3 por KO) y una derrota. De conseguir un triunfo, la boxeadora argentina que forma parte de OR Promotions de Osvaldo Rivero estará a sólo un paso de volver a pelear con Gabriela Fundora, quien la venció en noviembre del 2024.

El comunicado de OR sobre el regreso de la Chucky Alaniz

Hace instantes desde Bogotá, Colombia, y en el marco de la conferencia de prensa que presentó a la 38ª Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se dio a conocer una gran noticia para el boxeo argentino.

Celeste "Chucky" Alaniz (17-2-0, 7 KO), tendrá su gran oportunidad frente a la colombiana radicada en Suiza, Laura Wollenmann (11-1-0, 3 KO), donde estará en juego el título mundial interino OMB de la división mosca.



El combate se realizará el próximo miércoles 29 de octubre en dicha ciudad, y oficiará como el combate estelar de la Convención que se llevará a cabo entre el 27 y 31 de octubre, una prestigiosa reunión que congregará a los máximos exponentes del pugilismo: campeones mundiales, directivos, promotores y la presencia de una leyenda como Vasyl Lomachenko. Un escenario inmejorable para que La Chucky vuelva a la cima.

Celeste "Chucky" Alaniz tiene fecha, rival y lugar para su próxima pelea por título del mundo

Vuelve la "Chucky" Alaniz: la posibilidad de pelear otra vez con Fundora

Si bien la merlense perdió por la vía rápida en el séptimo asalto contra la estadounidense, lo cierto es que hay chances de que se vuelvan a ver las caras. Si Alaniz consigue la victoria contra Laura Wollenmann en Colombia y se adjudica el título mundial interino mosca, podría enfrentar a la campeona regular que sigue siendo Fundora. Desde la promotora lo toman con tranquilidad y esperan primero el duelo contra la colombiana.

La carrera de la Chucky Alaniz en el boxeo

La oriunda de Merlo es una de las estrellas del boxeao argentina, fue campeona argentina de la categoría mosca y también monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La oriunda de Merlo perdió su título injustamente contra Marlen Esparza, pero tuvo su revancha y recuperó las mencionadas coronas, luego se enfrentó con Gabriela Fundora por el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y cayó en el séptimo asalto. Actualmente, la púgil bonaerense cuenta con un récord de 17 triunfos (7 por KO) y dos derrotas en el profesionalismo, donde busca volver a brillar como ya lo hizo.