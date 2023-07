Tremendo robo a Celeste Alaniz: la "Chucky" no pudo hacer historia en el boxeo

Celeste "Chucky" Alaniz perdió por puntos en decisión mayoritaria contra Marlen Esparza. La estadounidense se quedó con la victoria en un fallo totalmente injusto y polémico para adjudicarse los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Celeste "Chucky" Alaniz perdió por puntos en decisión mayoritaria ante Marlen Esparza en el AT&T Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos en un absurdo fallo localista. La joven argentina que poseía el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) lo perdió ante la campeona de los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin dudas, privaron a la oriunda de Merlo de hacer historia en el boxeo.

En caso de conseguir una victoria ante la dueña de casa, la joven nacida en la provincia de Buenos Aires, tenía la chance de buscar del cinturón restante de la categoría mosca -de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)-, el cual posee la mexicana Arely Muncino. Esta última tiene un antecedente contra una argentina y es con victoria contra Leonela Yúdica, a quien le arrebató el mencionado título. De esta manera, Alaniz tendrá que esperar un tiempo más para cumplir ese objetivo.

Con respecto a la pelea ante Esparza, la "Chucky" fue mejor por momentos y superior a su rival. Sin embargo, los jueces vieron otra cosa y dieron como ganadora a la local. Los ataques por parte de la argentina fueron su principal arma de batalla, pero no sirvió para convencer a las autoridades que vieron mejor a la estadounidense. Sin dudas, fue un verdadero robo localista, algo que es común en el mundo del boxeo. La cara de decepción y las lágrimas en el rostro de Celeste Alaniz dejaron en evidencia el grosero error cometido por los jueces (99-91 y 97-93 a favor de Esparza, mientras que la tarjeta restante fue empate en 95-95).

El reconocimiento de Boca Juniors para Celeste Alaniz

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".