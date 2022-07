Celeste Alaniz, la nueva campeona mundial que busca dar otro paso

Conocé la historia de Celeste "Chucky" Alaniz, la boxeadora oriunda de Merlo que se consagró campeona del mundo y obtuvo un gran reconocimiento por parte de Boca Juniors.

La boxeadora argentina Celeste Alaniz se consagró campeona mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado 18 de junio de 2022 en Merlo, provincia de Buenos Aires tras vencer por KO técnico en el séptimo asalto a Tamara "Rebelde" Demarco. La "Chucky", como se la conoce desde muy pequeña, contó lo que significó la noche en la que cumplió el sueño de su vida y lo que vivió horas después en cancha de Boca Juniors. Sin ocultar su gran fanatismo por el "Xeneize", la púgil se mostró feliz por ambos momentos, contó detalles de su historia y revivió instantes de su carrera.

La calle y el colegio eran los cuadriláteros de la joven de 25 años que da pasos gigantes en el deporte de los puños. A los 15 llegó al gimnasio con algo más que objetivos y con el paso del tiempo se formó para ser hoy, una de las mejores de nuestro país. Sus padres fueron un grandes precursores para que se calzara los guantes, al menos para hacer boxeo recreativo. Claro que, las cosas no fueron así porque la pasión por pelearse la convirtió en profesionalismo puro en el ring.

"Arranqué en Merlo con Leandro y César Ledesma, que actualmente están conmigo y siempre estuvieron. Comencé en el boxeo porque me peleaba mucho en la calle y en la escuela. Mi papá un día me puso en la cabeza si quería entrenar boxeo, sin conocer lo que era subir al ring. Así que arranqué y me enamoré del deporte, del entrenamiento, de todo. Es lo mejor que me pudo haber pasado", sostuvo Alaniz en charla con El Destape acerca de sus comienzos en el deporte de los puños. Su mote, sin embargo, apareció mucho antes de pelearse y, por supuesto, tiene que ver con el famoso muñeco: "El apodo nació de bebé, desde que empecé a caminar mi mamá me empezó a decir así. A medida que iban pasando las peleas y ganaba me preguntaban el apodo y quedó 'Chucky'".

El gimnasio es parte de su vida y no sólo por lo que trabaja para ser cada día mejor y superarse. La boxeadora oriunda de Merlo está de novia con Leandro Ledesma, su entrenador, pero tienen algo bien claro y es que la relación está por fuera de los entrenamientos: "Lo que es el tema gimnasio, acá adentro somos dos profesionales enfocados en el trabajo. Él como entrenador y yo como alumna. Soy una deportista, en el gimnasio me pongo a entrenar, nada de hablar, nada de reírme, siempre seria. No me gusta perder el tiempo. Después del gimnasio sí, somos novios, nos reímos y todo".

Celeste "Chucky" Alaniz, con el muñeco que le dio origen a su apodo

Su lugar de residencia juega un papel fundamental en el día a día. La gente del Barrio Rivadavia de Merlo está más que feliz por este logro de su boxeadora y se lo demuestran siempre: "Me cambió un poco la vida porque ahora soy reconocida a nivel mundial. Si bien era conocida, ahora lo soy más todavía y de todos lados. Había gente que capaz no me conocía y después de haber salido campeona me siguen. También estoy dando entrevistas a nivel mundial y me genera mucha emoción y felicidad, porque me demuestran el afecto gracias a lo que hago".

Y agregó: "En Merlo me colocaron un pasacalle en la esquina de mi casa pero sigo siendo la misma de siempre, voy a las ferias, tengo que subir al colectivo y lo hago. La gente me reconoce, me saluda, me pide fotos y yo me tomo mi tiempo para saludar a cada uno. El otro día fui a comer, me fueron a saludar y no tuve problema en sacarme una foto. Quiero agradecerles todo el apoyo que me dan. Me gusta y siento mucho el apoyo de la gente arriba del ring. Arriba estoy sola con mi equipo pero siento mucho el apoyo que me dan".

El día que Celeste "Chucky" Alaniz se consagró campeona del mundo

Su presente en el boxeo y la alegría de ser campeona del mundo

La "Chucky" contó cómo fue el momento de consagrarse campeona y cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo: "La verdad que estoy muy feliz. Después de tantas idas y vueltas de si se hacía o no la pelea por título del mundo finalmente se dio. Nosotros seguimos trabajando siempre, nunca dejamos y siempre pensando en la pelea. Así que llegó el momento, se dio y ser campeona del mundo me trajo todos los recuerdos de cuando arranqué. Ahora quiero tener todos los títulos del mundo de mi categoría y probablemente lo más cercano sería una defensa, pero en mi mente también están los otros tres títulos y vamos a trabajar por eso". Actualmente, cuenta con 13 victorias, de las cuales cinco fueron por la vía del KO. Cabe destacar, que antes de la pandemia se quedó con el título argentino mosca tras vencer antes del límite a otra exponente del boxeo femenino como Anyelén Espinosa.

El reconocimiento de Boca Juniors

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional. Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".

Parte del reconocimiento de Boca Juniors a Celeste "Chucky" Alaniz

Por último, la "Chucky" deslizó un mensaje para las jóvenes boxeadoras que deseen seguir sus pasos: "El boxeo o cualquier deporte te sacan de muchas cosas, de las drogas, de las peleas callejeras y te enseña a vivir más sano. Es lindo ser referente y aconsejar sobre cosas que también me pasaron. Es un camino largo pero justo a la vez, que disfruten de lo que hacen y no lo sufran. Tienen que dejar todo pero nunca se olviden de disfrutarlo porque pasa rápido. ni se rinden y siempre le den para adelante".