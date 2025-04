Sorpresa en el boxeo por la impactante frase sobre el futuro de Canelo Álvarez: "Retiro"

Sorpresa en el boxeo por la impactante frase sobre el futuro de Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez está a la espera de su próxima pelea ante el cubano William Scull por todos los títulos mundiales de la categoría supermediano y desde su entorno lanzaron una inesperada frase acerca de su futuro en el boxeo. El púgil mexicano que lleva 62 victorias (39 por KO), 2 empates y 2 derrotas está cada vez más cerca de colgar los guantes, lo tiene en claro y en su equipo también. Por este motivo, quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que su entrenador.

En diálogo con Azteca Deportes, Eddy Reynoso se refirió a la posible despedida del tapatío de los cuadriláteros tan sólo unas semanas después de que un reconocido promotor del deporte de los puños la idea del nacido en Guadalajara de retirarse a los 39 años. Ahora el turno fue de su técnico, quien dio aún más detalles sobre esta cuestión antes del combate que tendrá lugar el próximo sábado 3 de mayo en Arabia Saudita.

La frase de Eddy Reynoso sobre el retiro de Saúl "Canelo" Álvarez

"Hay veces que para el retiro no hay fecha. Es el paso a paso. El boxeo es un deporte de contacto, de desgaste. Vamos a ir paso a paso ya que en las últimas peleas vimos a un Saúl más maduro en su boxeo que no desperdicia goleps y tiene mejor defensa. Vamos a ir pelea por pelea", esbozó Reynoso en la charla y dejó en claro que por ahora no está en los planes la despedida, pero sí que todo arriba del ring cambió para el tapatío con el correr de los años. A su vez, agregó que lo ve muy bien en los entrenamientos por su actitud y ganas". Cabe destacar que el mexicano tiene contrato para realizar sus próximas cuatro presentaciones en Arabia Saudita y la primera será ante el cubano por todos los cinturones de la división supermediano de los cuales tiene tres (Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo) y el restante está en manos de su rival (el de la Federación Internacional de Boxeo).

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl "Canelo" Álvarez, habló del futuro del boxeador mexicano

¿Cerca del retiro del boxeo? Revelan cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez

Días después de que se confirmara una de las noticias más esperadas sobre su futuro en el boxeo, ahora una noticia golpeó de lleno en el entorno de Saúl "Canelo" Álvarez. La misma tiene que ver nada más y nada menos que con su posible retiro del deporte de los puños ya que revelaron cuántas peleas le quedarían. A sus 34 años, el nacido en Guadalajara está cada vez más cerca de colgar los guantes y un destacado promotor lo reveló en una entrevista.

Eddie Hearn, empresario británico a cargo de Matchroom Sport, habló sobre lo que se viene para el tapatío y no sólo no se guardó nada contra él, sino que también anticipó un pronto adiós de la leyenda mexicana. Actualmente, "Canelo" cuenta con un récord de 62 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates siendo dueño de los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría supermediano. Sin embargo, también es cierto que su despedida se acerca y el inglés lo dejó en claro. En una reciente entrevista para la revista The Ring, "Canelo" Álvarez adelantó que se retirará del deporte del puños en 2029.