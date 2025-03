Boxeo: sorpresa para Canelo Álvarez por el impensado rival que lo desafió

Saúl "Canelo" Álvarez recibió un picante desafío en las últimas horas por parte de otro campeón mundial de boxeo. Días después de que se confirme que peleará ante el cubano William "Indomable" Scull por todos los títulos de la categoría supermediano y que Terence Crawford suene para enfrentarlo en septiembre, el tapatío recibió un fuerte mensaje por parte de un púgil que sueña con enfrentarlo. Por supuesto, no la tendrá nada fácil contra el mexicano pero no pierde las esperanzas de subirse al ring con él.

Se trata de Janibek Alimkhanuly, actual dueño de los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría mediano, quien espera por esta posibilidad. El nacido en Kazajistán y radicado en Estados Unidos viene de cerrar el 2024 con un KO contra Andrei Mikhailovic y se postuló para lo que sería una inmejorable chance de brillar en otra división contra una leyenda como el "Canelo". Acerca de ello, dejó varios mensajes para el nacido en Guadalajara que no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

El picante desafío de Janibek Alimkhanuly a Canelo Álvarez

"Turki, dame a Canelo y verás boxeo hermoso y quedarás en shock", esbozó hace unos días el kazajo por X (ex-Twitter) en un mensaje directo para Turki Alalshikh, quien se desempeña como Director de la Riyadh Season -serie de eventos culturales y deportivos en Arabia Saudita-. A su vez, estará a cargo de las cuestiones de organización de las cuatro peleas que hará "Canelo" en dicho país.

A su vez, Alimkhanuly continuó con su pedido en las últimas horas y publicó: "Si él está listo, lo está ¡Y saben que yo también! ¡Todos saben lo que pasará! Este no será un día de pago. ¡Será un día de calor, nervios y estrés para Canelo!". No fue lo único, ya que también opinó del rendimiento del tapatío arriba del ring y aseguró que ya "no es como antes y no tiene la capacidad de abalanzarse sobre todos como antes".

El mensaje de Janibek Alimkhanuly para Saúl "Canelo" Álvarez

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez ante William Scull

Este importante evento tendrá sede en Arabia Saudita el próximo sábado 3 de mayo y los títulos en juego serán los que hasta el momento tienen cada uno de los boxeadores. El representante cubano expondrá su cetro supermediano de la FIB -que anteriormente poseía el tapatío- y el mexicano los del CMB, AMB y la OMB. De esta manera, quien salga triunfador será campeón unificado con los cinturones de las cuatro entidades más importantes que rigen en el deporte de las narices chatas.

Cabe destacar que recientemente se confirmó que el propio Álvarez firmó un acuerdo clave para su carrera que tiene que ver con este combate: "4 peleas de Canelo con Riyadh Season de Arabia Saudita. El trato está hecho", escribió Turki Alalshikh, quien se desempeña como Director de la mencionada serie de eventos culturales y de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. A su vez, "Canelo" respondió a este posteo en la red social X confirmando el hecho en cuestión: "Vamos, hermano", sostuvo el tapatío.