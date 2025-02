¿Cerca del retiro del boxeo? Revelan cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez

¿Cerca del retiro del boxeo? Revelaron cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez

Días después de que se confirmara una de las noticias más esperadas sobre su futuro en el boxeo, ahora una noticia golpeó de lleno en el entorno de Saúl "Canelo" Álvarez. La misma tiene que ver nada más y nada menos que con su posible retiro del deporte de los puños ya que revelaron cuántas peleas le quedarían. A sus 34 años, el nacido en Guadalajara está cada vez más cerca de colgar los guantes y un destacado promotor lo reveló en una entrevista.

Eddie Hearn, empresario británico a cargo de Matchroom Sport, habló sobre lo que se viene para el tapatío y no sólo no se guardó nada contra él, sino que también anticipó un pronto adiós de la leyenda mexicana. Actualmente, "Canelo" cuenta con un récord de 62 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates siendo dueño de los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría supermediano. Sin embargo, también es cierto que su despedida se acerca y el inglés lo dejó en claro.

"Está en una etapa de su carrera en la que realmente no necesita ser leal ¿No?. Le quedan como dos o tres peleas", esbozó Hearn en diálogo con el medio Seconds Out -segundos afuera-. Con estos dichos, aclaró que el tapatío cambia constantemente de promotora dejando de lado la lealtad. Por otro lado, agregó: "Hay diferencias entre tener lealtad en el boxeo y en la vida. Es un gran tipo, pero lo que no me molesta de que cambie constantemente es que es bastante honesto respecto a ello".

En cuanto a lo que se viene, "Canelo" Álvarez expondrá sus tres cinturones contra el cubano William "Indomable" Scull, quien tiene en su poder el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ganador de este cruce que tendrá lugar el sábado 3 de mayo en el Kingdom Arena de Arabia Saudita unificará todas las fajas de los supermedianos tal como el mexicano lo hizo el 6 de noviembre del 2021 al vencer a Caleb Plant en Las Vegas.

El deportista mexicano continúa a la espera de la confirmación de la segunda pelea que hará en 2025, pero antes dio detalles de su retiro del boxeo y sorprendió a sus fans con sus declaraciones. En una entrevista reciente no sólo analizó su presente en el deporte de los puños, sino que también hizo referencia al punto final de su exitosa carrera. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en hacerse virales teniendo en cuenta lo que genera el nacido en Guadalajara.

Con un récord de 62 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates, el tapatío campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se mantiene como uno de los principales exponentes de la actualidad y su alejamiento del cuadrilátero parece lejano. Sin embargo, a sus 34 años ya piensa en esta posibilidad latente y no dudó en anticiparla. Si bien no dio referencias de los rivales a los que puede enfrentar de acá en más, sí esbozó que dejará la actividad a los 38 o 39.