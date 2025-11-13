Leonela Sánchez, de ser campeona panamericana a la suspensión y ahora a la chance de título sudamericano: "Concretar los sueños"

Leonela Sánchez peleará por un título sudamericano en noviembre

El boxeo no deja de ser un deporte de superación para muchos púgiles y el caso de Leonela Sánchez no es uno más. La joven cordobesa que fue campeona panamericana en 2019 y poco después afrontó una polémica sanción por doping está a un paso de ganar un título sudamericano. Si bien tendrá que subirse al ring para conseguirlo ante una aguerrida rival, lo cierto es que la hermana de Dayana Sánchez -representante argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021- tiene serias chances de lograrlo y seguir haciendo historia en el deporte de los puños.

La "Monito", como se la conoce a la cordobesa que se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos que tuvieron lugar en Lima se medirá contra la invicta uruguaya Lucía Evelyn Marrero en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero a mediados del mes de noviembre. En juego estará el cinturón supergallo y ambas se preparan con todo para dicho compromiso. La oriunda de La Docta es favorita, pero no deberá confiarse de la "Princesa" de Montevideo que ya dejó en el camino a otras argentinas en compromisos anteriores.

Leonela Sánchez, de ser campeona panamericana y una sanción por doping a ir en búsqueda del título sudamericano

La campeona panamericana en Lima 2019 que cuenta con 3 peleas ganadas (una por KO) será una de las estrellas de la velada que tendrá lugar en el Casino Buenos Aires el próximo sábado 15 de noviembre. La cordobesa, hermana de la representante femenina argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Dayana Sánchez, buscará el primer título de su carrera a nivel profesional después de dejar atrás una suspensión que frenó su carrera. Fue en 2020 más precisamente cuando a Leonela Sánchez le dio positivo de furosemida en un análisis y dicho resultado impidió que no pelee por cuatro años. Sin embargo, nunca dejó de lado los guantes, fue madre y ahora tendrá la oportunidad de ser campeona.

La contrincante con la que se medirá arriba del ring a la distancia de 10 rounds por el título sudamericano de la categoría supergallo es la uruguaya Lucía Evelyn Marrero, quien actualmente cuenta con un récord de 6 victorias (2 por KO) y se mantiene invicta. Los únicos dos triunfos de la nacida en Montevideo antes del límite fueron ante compatriotas, pero las 4 restantes que ganó en las tarjetas fueron contra boxeadoras argentinas. De esta manera, se enfrentará contra su quinta rival oriunda de nuestro país y buscará conseguir el mismo resultado.

Boxeo: fue campeona panamericana, la sancionaron por doping y va por otro título

- ¿Cómo estás para la pelea?

Me siento en un |00%, hemos hecho una preparación larga tanto en lo físico como en lo técnico, nunca dejamos de entrenar y sabíamos que en algún momento iba a salir una oportunidad. Tengo muchas expectativas, me gusta estar viviendo apso a paso lo que experimento en mí carrera. Soy nueva en el profesionalismo pero tengo claros mis objetivos.

- ¿Cuáles son esos próximos objetivos si se da el triunfo?

Eso estará en manos de la promotora, me gustaría trabajar con ellos porque son gente seria y me gusta ir al ritmo.

Leonela Sánchez junto a su hermana Dayana tras conseguir las medallas de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

- Pasaron un montón de cosas con Dayana -su hermana-. ¿Qué significa este momento para ustedes?

Creo que es un sueño hecho realidad, jamás imaginamos llegar a este momento, cuando no había esperanza después de la sanción. Después del accidente de Day hubo un rayo de luz que entró por la ventana para terminar de concretar los sueños y metas pendientes. Creo que el mayor logro posible ahora es pelear por un título del mundo y a eso apuntamos, espero no estemos lejos de ello.

El incendio que cambió la vida de las hermanas Dayana y Leonela Sánchez

El miércoles 12 de julio del 2023 cerca de la medianoche tuvo un lugar un triste incidente ocurrido en el Barrio Juan Pablo II de Córdoba. El mencionado incendio le provocó algunas quemaduras de segundo grado, lo que le generó problemas en las vías respiratorias altas que no dejaron otra opción que intubarla en una sala de terapia intensiva. El motivo que lo generó fue por una estufa con garrafa ubicada en el dormitorio de Sánchez, que tuvo inconvenientes para salir de la habitación. La púgil que peleó en los Juegos Olímpicos de Tokio estuvo en coma por algunas semanas, se recuperó, siguió adelante y ahora acompaña a su hermana en el rincón.