El Chino Maidana revolucionó al boxeo con su decisión antes acompañar al Puma Martínez en Arabia Saudita

Marcos "Chino" Maidana causó revuelo en el mundo del boxeo en las últimas horas después de realizar un posteo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El excampeón del mundo tuvo un notable gesto con un gimnasio de Santa Fe y no tardó en compartirlo en sus cuentas oficiales. Todo se dio en la previa de su viaje rumbo a Arabia Saudita para acompañar a la gran joya de su promotora, Fernando "Puma" Martínez.

El púgil oriundo de La Boca se medirá el próximo sábado 22 de noviembre contra Jesse "Bam" Rodríguez en un duelo en el que puede seguir haciendo historia. El dueño del título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) irá por los cinturones de Jesse "Bam" Rodríguez y si gana estará ante la gran chance de conseguir algo inédito para el boxeo argentino. Por supuesto, Maidana lo tiene más que claro pero antes sorprendió a más de uno con su presencia en un pequeño recinto donde brindó su ayuda.

La donación del Chino Maidana a un gimnasio de Santa Fe

El ex boxeador tomó la decisión de regalar artículos de boxeo en un gimnasio ubicado en el Barrio 9 de Julio de Sunchales, de su Santa Fe natal. A través de sus redes sociales, el ahora empresario compartió un video en el que se mostró junto a los responsables del recinto y agregó la frase: "Fomentando el boxeo en la provincia de Santa Fe". A su vez, horas más tarde habló con un medio local y contó que está repartiendo elementos a todos los gimnasios santafesinos además de transmitir un mensaje desde su posición teniendo en cuenta que "salió de abajo" y llegó a lo más alto del deporte de los puños.

De lo que aún no dio detalles fue de cuándo partirá a Arabia Saudita para ser parte del equipo de Fernando "Puma" Martínez en su pelea contra Jesse "Bam" Rodríguez. Igualmente, está claro que estará con él tal como sucedió en cada una de sus presentaciones como es el caso de los cruces mundialistas en Japón contra Kazuto Ioka, en Estados Unidos contra Jade Bornea y Jerwin Ancajas, pero también en nuestro país cuando realizó sus primeros duelos en el profesionalismo.

El Puma Martínez viajó a Arabia Saudita: "Rumbo"

Fernando se preparó con todo en Las Vegas durante las últimas semanas pensando en el duelo del próximo sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita y el miércoles 12 por la noche se subió al avión para viajar al destino donde buscará seguir haciendo historia. Con su título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), irá por el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que posee Jesse "Bam" Rodríguez.

El posteo del Puma Martínez en el avión rumbo a Arabia Saudita

Cómo ver la pelea del Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el estadounidense desde el ANB Arena de Riyadh estará a cargo de ESPN Knockout y todo indica que comenzará cerca de la medianoche del sábado 22 de noviembre de 2025.