Joshua "hambriento y desesperado" por recuperar títulos de pesos pesados perdidos ante Usyk

El británico Anthony Joshua dijo que estaba hambriento y desesperado por recuperar sus títulos mundiales de peso pesado perdidos ante el ucraniano Oleksandr Usyk, cuando se enfrenten el 20 de agosto en una revancha en Yeda, Arabia Saudita.

Ambos se miraron cara a cara en una conferencia de prensa celebrada en Londres el miércoles, antes del choque denominado "Rage on the Red Sea" (Furia en el Mar Rojo).

Usyk venció a Joshua ante un público que agotó las entradas en el estadio londinense del Tottenham Hotspur en septiembre pasado para hacerse con los cinturones de la AMB, la OMB, la FIB y la OIB. La revancha se emitirá en el servicio de streaming deportivo DAZN.

Joshua también perdió los cinturones ante Andy Ruiz Jr en 2019 antes de recuperarlos ese mismo año en Arabia Saudita.

Consultado por el promotor Eddie Hearn sobre las ganas que tenía de ganar la pelea y si estaba ansioso, Joshua respondió: "Alguien me dijo hoy 'tienes la oportunidad de convertirte en tres veces campeón mundial de los pesos pesados'". "Dije que no es realmente donde quieres estar... quieres quedarte ahí y mantenerlo. Así que definitivamente estoy desesperado por conseguirlo".

"Menos charla y más acción. Déjenme entrar ahí y hacer mi trabajo. No soy un comediante, no soy alguien que escribe discursos. Definitivamente tengo hambre, definitivamente estoy desesperado, pero al final del día la forma en que actúe dirá mucho a las masas".

Joshua prometió a los aficionados que el segundo combate con Usyk sería mejor que el primero, y también diferente. El británico de 32 años, que ahora cuenta con un nuevo entrenador, el estadounidense Robert García, excampeón mundial del peso superpluma, ha descrito la anterior derrota como un "bache".

"Lo que pasó entonces es el pasado, realmente no vivo en el pasado", dijo el miércoles. "El 20 de agosto estaré presente y con ganas de competir asalto a asalto. Si sigo mis As, B y C, debería llevarme al KO".

Usyk dijo que también sería un peleador diferente al de la última vez. El promotor del invicto de 35 años, Alex Krassyuk, aseguró que la invasión rusa de su tierra natal estaría en los corazones y las mentes de todos.

"Los ucranianos son fuertes y Usyk es el verdadero hijo de la nación ucraniana", dijo. "Nos tomó un gran esfuerzo hacer realidad esta pelea debido a las circunstancias, ahora representamos a nuestro país natal, Ucrania, con corazones llenos de orgullo y determinación".

Con información de Reuters