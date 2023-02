El legado de los Zacarías en el boxeo: de Sergio Víctor Palma y "Látigo" Coggi a Jeremías Ponce

La familia Zacarías nuevamente estará presente en un rincón para una pelea de título del mundo y será en la que peleará Jeremías Ponce, como alguna vez lo estuvo Santos, el primero de ellos, con Juan Martín "Látigo" Coggi. El próximo 25 de febrero, "Jere" irá por la gloria.

El apellido Zacarías es sinónimo tanto de boxeo como de campeones del mundo y el próximo 25 de febrero aparecerá nuevamente en un rincón para el argentino Jeremías Ponce, quien sueña con consagrarse a nivel internacional. Desde Don Santos Zacarías (1924-2007) hasta su nieto Patricio son tres generaciones completamente dedicadas al deporte de los puños que tienen en su historial a varios púgiles -tanto en la rama masculina como femenina- que alcanzaron el máximo objetivo arriba de un cuadrilátero. Algunos de ellos son nada más y nada menos que Sergio Víctor Palma, Juan Martín "Látigo" Coggi y Carolina "Turca" Duer.

Esta vez, el turno es de "Jere" Ponce, quien se enfrentará al puertorriqueño Subriel Matias en Armory, Minnesota, Estados Unidos, por el título mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el cual se encuentra vacante. El joven oriundo de José Mármol, provincia de Buenos Aires, entrena junto a Alberto y Patricio -hijo y nieto de Santos, respectivamente- e irá por la gloria junto a ellos, que llevan el boxeo en la sangre. De hecho, el gimnasio en el que entrena el bonaerense lleva el nombre del histórico entrenador que dejó una huella imborrable entre los deportistas de narices chatas.

El nombre Santos Zacarías trascendió las paredes del gimnasio del Estadio Luna Park y hoy forma parte de la escuela de boxeo ubicada en Rafael Calzada fundada en su honor donde entrena el boxeador argentino. No hay dudas que el hecho de "representar al país ante los ojos del mundo en el deporte" está vigente en dicho recinto que hasta tiene un mural de Diego Armando Maradona y una Copa del Mundo para decorar.

La imagen del abrazo de Santos Zacarías con Juan Martín "Látigo" Coggi

Pero no sólo tiene eso, ya que miles de fotos acompañan al humilde lugar donde "Jere" Ponce se formó a base de sudor y golpes. Los recuerdos son de peleas importantes, pero sobre todo de campeones, como es el caso de Sergio Víctor Palma. El boxeador nacido en La Tigra, Chaco, que falleció en 2021 a raíz del Covid, alcanzó la gloria máxima con Santos Zacarías en su rincón cuando se quedó con el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría supergallo el 9 de agosto de 1980 tras vencer a Leo Randolph en Estados Unidos por la vía rápida en el quinto asalto.

La Copa del Mundo presente en la Escuela de Boxeo Santos Zacarías

Quien también fue entrenado por dicho técnico y no falta en las paredes es Juan Martín "Látigo" Coggi. Este último fue tres veces monarca en la división superligero y culminó su carrera con 75 triunfos (44 por KO), 5 derrotas y dos empates. Su primer éxito mundialista fue en el Palazzo Dello Sport de Italia ante Patrizio Oliva, a quien liquidó en sólo 3 rounds. Como no podía ser de otra manera, el apellido Zacarías estuvo ahí como estará con Ponce y como también lo estuvo con la ex campeona gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Carolina Duer, ambos con Alberto en su rincón.

El gimnasio de boxeo Santos Zacarías

Los caminos de cada uno de estos boxeadores no fue nada fácil, pero siempre contaron con los Zacarías para conseguir sus sueños. Lo lograron, pasaron a la historia grande del boxeo y también son un ejemplo para las generaciones venideras. La escuela de boxeo -ubicada físicamente en la calle Rafael Calzada 2091- es cuna en el deporte de las narices chatas y varios jóvenes dan sus primeros pasos allí como alguna vez lo hizo Jeremías Ponce o su pareja, Iara Altamirano también de la mano del más joven de la dinastía y nieto del histórico Santos, Patricio.

Y no sólo sirve para que los púgiles se formen, sino también para que la gente que acude a cada velada que se desarrolla ahí. Si algo no falta cada vez que se abren las puertas para una jornada boxística es el público para alentar a los boxeadores locales. Jeremías Ponce ganó gran parte de sus peleas en el cuadrilátero, por lo que sus fanáticos está más que expectantes de cara al cruce con Subriel Matías en el que irá por el título y buscará cumplir el gran sueño de su vida, como siempre, de la mano de los Zacarías.