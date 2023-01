Boxeo | Cambio de fecha y lugar confirmado para Jeremías Ponce y su chance mundialista

El boxeador argentino Jeremías Ponce tiene lugar y fecha confirmados para enfrentar al puertorriqueño Subriel Matías por el título mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El joven oriundo de José Mármol posee una inmejorable chance para ganar el cinturón más importante de su carrera y más tiempo de lo pensado para terminar con la preparación. Cabe destacar, que en un principio el combate se llevaría a cabo el 11 de febrero.

Finalmente, este fue uno de los cambios que tuvo este cruce que se disputará en Estados Unidos. De hecho, no es la primera vez que se posterga, ya que todo indicaba que sería en octubre del año pasado. Sin embargo, esto no sucedió y el bonaerense aprovechó ese tiempo para disfrutar de su presente con su familia y entrenar más que nunca pensando en el compromiso. Es que sabe que el boricua no será un rival fácil y, de la mano de Alberto y Patricio Zacarías, se puso a punto.

Luego de varias tratativas, el combate se desarrollará el próximo sábado 25 de febrero y el lugar elegido para que estos dos púgiles se midan arriba del cuadrilátero es The Armory, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. La cartelera boxística estará a cargo de la empresa Showtime Championship Boxing, la cual es una de las más importantes a nivel mundial. Por este motivo, el argentino tendrá su gran oportunidad en las "grandes ligas".

En cuanto a los récords de cada uno, el hombre de José Mármol acumula 30 victorias (20 por KO) y ninguna derrota. Matías, por otro lado, lleva 18 éxitos con la misma cantidad de triunfos por la vía rápida y una sola pelea perdida. Los argentinos con los que el púgil de Puerto Rico se midió -y venció- a lo largo de su carrera profesional fueron Fernando "Vasco" Saucedo (octubre de 2018) y Jonathan "Potro" Eniz (noviembre de 2019). Sin dudas, el palmarés de cada uno llama la atención, por lo que será un enfrentamiento que dará que hablar.

La historia de vida de Jeremías Ponce

El boxeador argentino que irá por la gloria el 25 de febrero tiene una interesante historia de vida que merece ser contada. Como muchos de los que pasaron por un gimnasio de boxeo, "Jere" también se peleaba con otros chicos de su edad, pero encontró un camino distinto en el boxeo y comenzó a soñar. A sus 14 años dio sus primeros pasos en este deporte de la mano de Alberto y Patricio Zacarías -hijo y nieto de la leyenda Santos Zacarías, técnico de grandes campeones como "Látigo" Coggi y el fallecido Sergio Víctor Palma-.

Hoy, además de ser uno de los mejores boxeadores argentinos de la actualidad, Jeremías es padre de Alejo Emiliano Ponce. Casualmente, el gimnasio de boxeo en el que hizo sus primeras armas también fue clave para encontrar el amor. Con el tiempo formó pareja con Iara Altamirano, una de las púgiles promesas de dicha escuela que en 2019, antes de ser mamá, se consagró campeona argentina de la división gallo. Ahora "Jere" va por un nuevo logro en su carrera, el más importante de todos y acompañado de una gran familia.