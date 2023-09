El inesperado calvario que sufre Maravilla Martínez que conmociona al boxeo: "Chau"

Sergio "Maravilla" Martínez atraviesa un duro calvario que conmocionó al mundo del boxeo nacional e internacional.

Sergio "Maravilla" Martínez es un boxeador profesional argentino que fue campeón del mundo en distintas divisiones y que tenía la oportunidad de consagrarse otra vez, pero atraviesa un inesperado calvario. El oriundo de Quilmes dio la peor noticia sobre su combate contra el italiano Etinosa Oliha por el título mundial mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO). El mismo tenía fecha para el 25 de noviembre, pero no se realizará y el púgil se la pudrió a su mánager.

Martínez dialogó con Télam y habló de dicho compromiso con el que estaba por demás ilusionado. Es que desde su regreso al ring, mantuvo firme su sueño de volver a colgarse un cinturón de campeón del mundo, estuvo muy cerca y nuevamente se perderá esa chance. El apuntado fue Elvis Grant, quien maneja la carrera de "Maravilla" y ya tuvo cortocircuitos con él cuando peleó en el Estadio Luna Park.

Con respecto al responsable de esta mala noticia que recibió "Maravilla", el propio boxeador expresó lo que siente: "Grant es un tipo bravo. Cinco días antes de pelear en el Luna me ordenó de malos modos que no pelee, a lo cual me negué porque quería honrar mi compromiso con la organización de la velada, con la gente de ESPN. Desde entonces no hablamos y como él tiene amigos en la IBO, chau pelea por el título, ese sueño se esfumó. En el boxeo internacional hay muchas cosas que se manejan por amiguismos, simpatías y antipatías".

Sin dudas, fue un golpe duro para Martínez, quien esperaba por esa oportunidad y no la tendrá en noviembre. "Me cayó mal y estuve amargado. Hasta me dije que no volvería a meterme otra vez en un gimnasio". Si bien no descartó la chance del retiro, el quilmeño fue claro con sus dichos: "Por ahora estoy afuera del boxeo, aunque nadie sabe. Lo que venga será un regalo del cielo. Mi cabeza está en el casting que hice para una serie y estoy esperando novedades".

El presente de Sergio "Maravilla" Martínez desde su vuelta al ring

"Maravilla" se retiró luego de su pelea ante Miguel Cotto en junio de 2014, volvió seis años después a combatir y ganó dos al hilo. En principio se impuso por nocaut en el séptimo asalto ante el español José Miguel Fandiño y meses después, en diciembre de 2020, ganó por la misma vía pero en el noveno round ante el finlandés Jussi Koivula. Actualmente cuenta con un récord de 57 peleas ganadas (32 por KO), 3 perdidas y dos empatadas.

En 2021 afrontó sólo un compromiso y fue ante Brian Rose en España, mismo país donde combatió contra Macauly McGowan en 2022 -contra ambos, el argentino consiguió una victoria por puntos en fallo unánime-. En diciembre del mismo año volvió a Estados Unidos y se impuso por KO técnico en el segundo asalto ante Noah Kidd, mientras que en 2023 tuvo un cruce polémico en Argentina. El pasado 21 de marzo en el Estadio Luna Park, Martínez venció rápidamente a Jhon Teherán en un cruce que tuvo de todo.