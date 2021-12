El "Chino" Maidana vuelve a pelear: su rival será Yao Cabrera

El boxeador va a pelear contra el influencer a mediados del año que viene. Será la primera pelea del "Chino" luego de siete años.

El boxeo busca tener más atractivos para generar más gente que esté pendiente de lo que pase en un ring. Ahora la búsqueda de Marcos "Chino" Maidana es el retorno a la actividad con una insólita pelea con un boxeador "influencer". Marcos Maidana volverá al ring, de esta forma, contra Yao Cabrera.

Del mismo modo que Mayweather se subió al ring contra Logan Paul en Miami, ahora el Chino Maidana se medirá a Yao Cabrera en marzo del año que viene. El "influencer" y el boxeador pelearán el 5 de marzo en Dubai, según confirmó la agencia "Legacy Sports".

Hace un par de meses, Yao Cabrera desafió públicamente a Marcos Maidana tras la pelea entre el exboxeador Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, el "Chino" aceptó la idea y amenazó con "fajarlo" para que se vaya de la Argentina. Entonces, ya aprobada la propuesta por parte del santafesino, ahora el uruguayo hizo un pedido desesperado para sus millones de seguidores en las redes sociales: quiere a un entrenador sí o sí.

“Estoy buscando un boxeador profesional, un entrenador profesional, ¿ok? Sí, porque me voy a pelear con el ´Chino´ Maidana, nada más y nada menos", comenzó el charrúa de 24 años en una historia en su cuenta oficial de Instagram (@yaocabrera). Y continuó: "Así que si ustedes conocen a alguien, escríbanle ‘entrená a Yao Cabrera, entrená a Yao Cabrera’. Necesito a alguien que me entrene de verdad”, se lo escuchó decir en un video publicado por él mismo en las últimas horas.

Todo comenzó durante la lucha entre Mayweather y Paul, que solamente con las ventas del Pay Per View recaudó más de 200 millones de dólares. El expugilista estadounidense "no pudo" noquear al personaje sudamericano y por lo tanto no hubo ganadores, ya que no participaron jueces que puntuaran el evento. Entonces, el creador de contenidos uruguayo se animó en las redes sociales: "Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, ´Chino´ Maidana, ¿te la bancás o no?”, publicó.

Entonces, vía una grabación de Marcos Maidana hijo ("Yoyo", también conocido como "Rufus") llegó la durísima y contundente respuesta del santafesino de 37 años: "Yao Caverga (dixit), mirá: yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país". En tanto, "Rufus" aclaró en el cierre: "Yo no trabajo con esos personajes, sólo estoy como ustedes, que quieren que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo".