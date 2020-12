Alex Caniggia destrozó a Yao Cabrera por fingir su propia muerte

Alex Caniggia se sumó a la polémica y apuntó contra Yao Cabrera y sus fanáticos, luego de que el youtuber fingiera su propia muerte. A comienzos de esta semana, Cabrera recibió un sinfín de críticas e insultos en las redes sociales por actuar un robo en el que dos "motochorros" le disparaban y lo asesinaban. El youtuber es muy reconocido por los jóvenes por hacer bromas de mal gusto e inventar peleas. Esta vez, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se sumó a criticar a Cabrera y también a sus fanáticos.

“Ya te voy a agarrar”, afirmó Caniggia en una de las grabaciones y etiquetó a Cabrera. “Otra cosa más, los fans del p… este de Yao… ¿por qué no me chupan bien…? Que me chupen bien la… en vez de mandarme mensajes ¿Qué mandan mensajes?, arremetió Caniggia, fiel a su estilo con insultos homofóbicos y y agregó: “Entiendo que pueden ser fans de personas pero fans del carap… este… Para mi sos fan de este y sos una inutilidad humana“.

El enfrentamiento no terminó ahí, ya que los amigos de Cabrera comenzaron a agredir a Caniggia, diciéndole que dejara de esconderse en “sus mansiones de Miami” porque lo iban a buscar. La pelea se volvió viral en Twitter y, en su mayoría, demostraron su apoyo hacia el hijo del Pájaro Caniggia.

El video de Yao Cabrera

Algunos youtubers hacen lo posible para llamar la atención. Yao Cabrera, sin dudas, es uno de los creadores de contenido más criticados por sus bromas de mal gusto y estrategias para conseguir más dinero por parte de sus fanáticos. Esta vez, el youtuber fingió ser asesinado en la calle y compartió el video en Instagram y Tik Tok.

Cerca del final del video se puede ver cómo dos supuestos delincuentes se acercan en moto, le disparan y escapan a toda velocidad. Además, se ve el supuesto cuerpo de Cabrera en el asiento del conductor y después a una ambulancia que se acerca al lugar para asistir al youtuber.

Después de la difusión de los videos comenzó una convocatoria a una movilización en el Obelisco para reclamar "Justicia por la muerte de Yao Cabrera". Efectivamente, al otro día hubo personas que asistieron a la marcha para reclamar por la vida del influencer.

Sin embargo, horas más tarde se supo que se trataba de otra fake news de la mano de Cabrera. Una vez más, el youtuber de Somos WiFi causó polémica y repudio en las redes sociales por sus mentiras.