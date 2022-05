Brian Castaño vs. Jermell Charlo II: cómo están las apuestas de cara a la pelea

Conocé cómo están las apuestas en la previa de lo que será el duelo revancha entre Brian Castaño y Jermell Charlo de este sábado 14 de mayo.

Se viene el esperado duelo entre Brian Castaño y Jermell Charlo en el Dignity Health Sports Park de Carson California, Estados Unidos y, como sucede en este tipo de eventos, las apuestas no faltan. Sin dudas este combate llama y mucho la atención en todo el mundo, ya que no es común ver unificaciones de los títulos mundiales de las cuatro entidades más importantes del boxeo a nivel mundial. Por este motivo, el público no perdió la ocasión para mostrar su favoritismo por dinero.

Cabe destacar, que el primer enfrentamiento entre ambos -disputado el 17 de julio de 2021- terminó en un injusto empate, cuando el "Boxi" merecía ser el ganador. Sin embargo, el argentino no es el principal favorito por los fanáticos y sí picó en punta Charlo. Aunque claro, se sabe que el oriundo de La Matanza tendrá que noquear para adjudicarse el duelo con seguridad ante otro posible robo.

El estadounidense es el candidato en los portales de apuestas. Las ganancias por apostar USD 200 por el local generarán una ganancia de USD 100. Por otro lado, si el ganador es Brian Castaño por cada USD 100, el apostador ganará USD 154 extras. Igualmente, todo se definirá arriba del ring cuando se vean las caras por segunda vez.

Lo que definió la primera fueron las tarjetas, y ahora el "Boxi" estará en desventaja de nuevo. La mala noticia que llegó a oídos del matancero es que tanto los tres jueces como el árbitro de la contienda son estadounidenses, lo que sin dudas significa una ventaja para Charlo. El californiano Jerry Cantu será el árbitro, y los jueces Glenn Feldman (Connecticut), David Sutherland (Oklahoma) y Zachary Young (California) puntuarán lo que suceda entre Castaño y su rival.

Brian Castaño, muy picante contra Charlo

El Boxi, en la conferencia de prensa previa al combate, apuntó contra su rival por ser un irrespetuoso y añadió que "una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Él se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo".

La pelea del sábado 14 de mayo es la revancha después de que a Brian Castaño le roben la pelea el año pasado. En aquel momento, los jueces vieron un "empate" cuando todo estaba dado para que gane el boxeador de Isidro Casanova. La próxima será durante la medianoche del sábado y, una vez más, el boxeador matancero buscará los cuatro cinturones. El "Boxi" combatirá por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).