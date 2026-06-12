Bosnia jugará con el corazón en debut mundialista ante Canadá, dice DT Barbarez

Conferencia de prensa de Bosnia y Herzegovina para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Bosnia y Herzegovina es consciente de que no parte como favorita ‌en su debut por el ‌Grupo B del Mundial ante la coanfitriona Canadá, dijo el jueves el DT Sergej Barbarez, pero el elenco balcánico jugará con orgullo en su regreso al torneo tras 12 años.

Bosnia intentará superar la fase de grupos en esta ocasión, tras haber logrado una sola ​victoria en su ⁠debut en Brasil 2014.

"Somos un país pequeño", dijo ‌Barbarez. "Esta es nuestra segunda participación en un ⁠Mundial y, sin duda, no ⁠somos los favoritos en muchos de los partidos que tenemos por delante".

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Pero a pesar de que su equipo ocupa ⁠el puesto 64 en la clasificación, el entrenador ​confía en su capacidad para rendir ‌en el torneo. Bosnia se hizo ‌con una de las últimas seis plazas para ⁠el Mundial tras derrotar a la tres veces campeona Italia en la tanda de penales.

Los Dragones están liderados por el delantero de 40 años Edin Dzeko, ​quien estará ‌en la plantilla el viernes tras recuperarse de una lesión de hombro. El atacante es el máximo goleador de todos los tiempos de Bosnia con 73 tantos.

"Edin estará con nosotros mañana", ⁠dijo Barbarez. "Jugará como de costumbre".

Barbarez espera un partido difícil contra Canadá, que también aspira a alcanzar la fase eliminatoria por primera vez, pero que se enfrenta a la presión añadida de buscar su primera victoria en un Mundial y de jugar en casa.

"Quizá esté exagerando un poco, ‌pero estoy seguro de que (el partido) va a ser bastante intenso, algo característico de ambos equipos", afirmó Barbarez.

Aunque Canadá contará con el apoyo del público local, Bosnia no será visitante del todo. Los Dragones han recibido una ‌cálida bienvenida desde su llegada a Toronto, y los aficionados han acudido en masa a los entrenamientos del equipo esta ‌semana.

"Tenemos muchas ⁠ganas de mostrar lo mejor de nosotros al mundo entero", afirmó Barbarez. "Queremos ser el ​equipo que se gane el respeto y solo podemos hacerlo demostrando lo que sabemos en el campo".

Con información de Reuters