¿Por qué se posterga el regreso de Ander Herrera en Boca?

Cuándo vuelve a jugar Herrera en Boca

Después de su lesión en el Mundial de Clubes, la presencia de Ander Herrera en un campo de juego es algo que se está postergando bastante en Boca. Al punto que los hinchas se preguntan si se encuentra cerca de obtener el alta o si su proceso de recuperación sufrió una demora que lo extiende más de lo esperado producto de una nueva molestia.

Si se repasa, se puede apreciar que el experimentado volante desde su llegada en el verano hasta la actualidad fue afectado por cinco lesiones. La primera fue un desgarro en el isquiotibial, luego sumó un problema muscular y ante Newell's solo aguantó cinco minutos en cancha porque nuevamente tuvo una lesión similar. Lo mismo sucedió frente al Benfica pero casi a la media hora de juego, y en la previa del duelo contra Atlético Tucumán su físico le mandó señales de alerta.

"Es el único lesionado, Ander Herrera está trabajando junto a sus compañeros no en todos los ejercicios pero sí en la gran mayoría. Acá lo quieren tener al 200% para volver a meterlo en el equipo. Obviamente, no creo en el 11 titular porque pareciera que Boca encontró la formación", expresó Gastón Gerke en DSports Noticias Lite. Esta noticia se une a una que había sido difundida en el comienzo de agosto sobre cómo se llevaría a cabo el regreso del jugador.

En el comienzo del mes, Ander Herrera recibió el apto del cuerpo médico del plantel profesional pero se decidió que quede postergado por dos semanas. Esto es producto de que no quiere volver a vivir un cuadro similar al que sucedió con Newell's, que entró al campo, hizo un movimiento y tuvo que salir porque se encontraba desgarrado. Se estima que en septiembre podría aparecer su nombre en una nómina de concentrados de Boca.

Su charla con Muniain antes de jugar en Boca

A comienzos de la temporada, Ander Herrera tenía que tomar una decisión más que importante. Quedarse en el Athletic Club de Bilbao o cumplir uno de sus sueños como jugador profesional. Es por ello que antes de aceptar la propuesta de Boca, se comunicó con un amigo que conoce muy bien el fútbol argentino y que fue de gran ayuda para que responda de manera favorable el llamado a Juan Román Riquelme.

"Ojalá pueda hacerlo, es una persona muy importante para mí, tengo mucha relación con él. Vamos a ver qué pasa", señaló Iker Muniain hace un tiempo. La charla fue para conocer detalles sobre el fútbol argentino, qué se necesita para ser titular, cómo son los rivales y el estilo de vida que ofrece el país. Todas las palabras que salieron del ex jugador de San Lorenzo fueron más que positivas y esto ayudó bastante a que el Xeneize reciba un refuerzo internacional.

¿Qué otros lesionados hay?

El único jugador que se encuentra entrenando de manera diferencia es Ander Herrera, debido a que Ayrton Costa y Nicolás Figal disponen de óptimas condiciones para ser usados por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la decisión pasa por respetar el lugar que Marco Pellegrino se ganó con rendimientos muy aceptables dentro del once. Mientras que Lautaro Di Lollo posee un andar que deja conformes a varios.