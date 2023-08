Un ídolo de Boca dudó de las chances de eliminar a Racing: "No sé si tiene madurez para ganarlo"

A horas del duelo crucial ante Racing por Copa Libertadores, el exjugador de Boca mostró su desconfianza por el nivel que viene mostrando el equipo de Jorge Almirón.

Boca Juniors se juega el semestre el miércoles frente a Racing y Óscar Córdoba, multicampeón con el club, puso en duda las chances que tiene el "Xeneize" de eliminar a la "Academia". El exarquero se refirió a la falta de madurez que tiene el equipo y a qué tiene que apuntar para intentar pasar de ronda en Copa Libertadores.

La obsesión de Boca por conquistar la séptima copa del torneo más importante de Sudamérica se volvió un karma en la última década. Si bien estuvo varias veces cerca de obtenerla, con el correr de los años la presión fue en aumento y, en la actual edición, el club "Azul y Oro" está una vez más en las fases finales. Sin embargo, Córdoba, que sabe lo que es levantar el trofeo, no se mostró demasiado optimista con respecto a concretar el máximo sueño.

La opinión de Córdoba sobre las chances de Boca en Copa Libertadores

En diálogo con el programa partidario Boca de Selección, el exportero de Boca entre 1997 y 2001, fue consultado sobre el partido en La Bombonera y expresó su preocupación en torno a una condición del actual plantel: "No me disgustó la ida con Racing, pero faltó puntería. Debe mejorar la efectividad. No se si este Boca tiene la madurez necesaria para encarar este partido de vuelta con Racing y ganarlo. Boca tendría que haber marcado la diferencia de local”.

Incluso, el exjugador del seleccionado "Cafetero" dejó una contundente advertencia en caso de que el equipo dirigido por Jorge Almirón no muestre otra cara: "Si Boca no mejora, va a ser muy complicado que gane la Copa. Palmeiras es un equipo de muy alto nivel y en un cruce con Boca sería el favorito”.

Además, el colombiano, que ganó la Libertadores en 2020 y 2021 siendo el arquero titular, mostró su desconfianza en torno al juego del equipo pero rescató un ítem que al "Xeneize" históricamente le fue bien: "En este momento, veo más factible que Boca vaya a los penales a que gane en los 90 minutos”.

Es que en la vía de los penales, Boca eliminó a Nacional de Montevideo en los octavos de final y Óscar señaló al máximo responsable de llegar con chances a esa definición. "En los penales sí veo como favorito a Boca, por la actualidad de Chiquito Romero. No me sorprende su nivel, porque tiene mucha jerarquía”, concluyó quien también fue partícipe en la victoria de la Cpa Intercontinental frente a Real Madrid en el 2000.