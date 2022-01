Un grande sudamericano quiere a un importante jugador de Boca para la próxima temporada

Un importante equipo sudamericano quiere a un referente de Boca para la próxima temporada por pedido de su director técnico.

El Palmeiras de Brasil tiene en la mira a un importante defensor y referente de Boca Juniors de cara a la próxima temporada, según informó el medio UOL. El "Verdao" se puso como objetivo el tricampeonato de la Copa Libertadores, por lo que necesita refuerzos de jerarquía para afrontar lo que se viene. Su técnico, Abel Ferreira, mostró interés por el argentino para que los dirigentes se encarguen de las negociaciones.

No será nada fácil, ya que el zaguero llegó hace muy poco a nuestro país, tardó tiempo en afianzarse como titular y probablemente no tenga intenciones de jugar en el exterior ya que comenzó la pretemporada con el "Xeneize". Tiene 31 años y una larga carrera a nivel profesional en la que pasó por varios clubes grandes. Aunque, lo que ilusiona a la institución paulista, es que aún no jugó en el fútbol brasileño.

El apuntado por Palmeiras es Marcos Rojo y la idea del club es contratarlo tras la fallida llegada del chileno Valber Huerta, quien tuvo problemas en la revisión médica. No hay una propuesta formal por parte del "Verdao", pero también saben que su vínculo con Boca Juniors se extiende hasta diciembre de 2023. Esto complicaría aún más el arribo del central.

Hasta el momento, jugó sólo 27 encuentros oficiales vistiendo la camiseta del "Xeneize" y sólo convirtió un gol. A lo largo de su carrera pasó por otros cuatro clubes. Salió de Estudiantes de La Plata, pasó al Spartak de Moscú donde jugó muy poco, luego al Sporting de Lisboa, en donde tuvo dos temporadas muy buenas, y por último al Manchester United. En los "Diablos Rojos" disputó un total de 122 partidos en los que marcó dos tantos y brindó cuatro asistencias.

La suspensión a nivel sudamericano

La Copa Libertadores es uno de los grandes objetivos de Boca en el año. Sin embargo, no contará con Marcos Rojo debido a los incidentes ocurridos luego del duelo ante Atlético Mineiro en Brasil. El defensor afrontará una durísima sanción que lo dejará afuera de cinco de los seis cotejos de la fase de grupos. Será una de las bajas más sensibles del equipo de Sebastián Battaglia, teniendo en cuenta que si quedan terceros entrarán en la Sudamericana.

No compartirá la dupla central con Carloz Izquierdoz, ya que el "Cali" se perderá los primeros cuatro compromisos por la misma suspensión. Por su parte, Cristian Pavón y el colombiano Sebastián Villa, en caso de que continúen en el club, no estarán presentes en los encuentros del grupo debido a que sufrieron la penalización por seis partidos. La buena noticia para el elenco de La Ribera es que sí estarán disponibles para jugar el torneo local y la Copa Argentina.