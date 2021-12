La estrategia de Boca para deshacerse de Villa

Desde Boca Juniors quieren vender a Sebastián Villa y analizan una muy buena oferta de un importante club del fútbol ruso.

La gran piedra en el zapato de los dirigentes de Boca Juniors durante 2021 fue el colombiano Sebastián Villa. Con varias actitudes fuera de lugar se ganó que en el club no quieran que se quede y no están muy lejos de lograrlo. No pudo el Brujas de Bélgica en el último mercado de pases, pero el Dinamo Moscú de Rusia hizo una importante oferta y el Consejo de Fútbol la aceptaría para desprenderse del jugador.

No es el único conflictivo del plantel, ya que su compatriota Edwin Cardona también se vio envuelto en varios problemas. Igualmente su caso estaría resuelto y se iría del "Xeneize" liberando un cupo de extranjeros, lo cuál es un alivio para Juan Román Riquelme y compañía. Los últimos días del año y los primeros del 2022 serán claves para el futuro de la institución que preside Jorge Amor Ameal teniendo en cuenta todo lo que se viene.

La situación con el delantero comenzó cuando llegó la oferta del fútbol belga. El jugador soñaba con seguir su carrera en Europa pero recibió la negativa por parte de la dirigencia ya que el dinero propuesto no parecía suficiente. El vicepresidente de la institución pidió específicamente que el número supere los 12 millones de dólares. Desde Moscú abrieron la billetera y desembolsarían un número mucho mayor que cumpliría con las expectativas.

Aún no está cerrado pero sí encaminado. Desde Rusia ofrecieron y, a su vez, un importante directivo boquense viajó a dicho país para aclarar los últimos detalles de la transferencia. Boca quiere una renovación en el plantel y para lograrlo tiene que deshacerse de los jugadores que le generaron problemas. Sebastián Villa es uno de ellos y cada vez está más cerca de cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente.

Los conflictos que tuvo durante 2021

Si hubo algo que no cesó en el elenco "Xeneize" fueron los idas y vueltas con el atacante. Su deseo expreso de pasar al fútbol europeo generó en el Consejo de Fútbol una inquietud que derivó en negarle esa oportunidad. Villa se tomó revancha y estuvo varios meses sin entrenar, viajó a Colombia para estar con su familia y hasta salió de fiesta mientras en el club lo esperaban. Todo esto sumado a la denuncia por violencia de género que tenía.

La gota que rebalsó el vaso fue el caso de intoxicación antes del encuentro ante Newell's por la Liga Profesional. Llegó junto a Cardona y Carlos Zambrano a la concentración en malas condiciones dándole problemas a Sebastián Battaglia. El DT lo puso unos minutos en cancha ante la "Lepra" y luego fue titular en casi todas las fechas siguientes, incluso en la final de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba y ante el Barcelona en la Copa Maradona.