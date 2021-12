El picante comentario de Marcos Rojo contra Gallardo: "No ganó todo"

Tras la consagración de Boca en la Copa Argentina venciendo a Talleres en la final, Marcos Rojo picanteó a Marcelo Gallardo por su accionar en River.

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina venciendo por penales a Talleres de Córdoba en la final y sumó de esta manera una nueva estrella a su escudo. Como no podía ser de otra manera, los dirigentes y jugadores del plantel del "Xeneize" se acordaron del rival de toda la vida en los festejos y varios les dedicaron el título. Uno de ellos fue Marcos Rojo, quien no sólo apuntó contra River, sino también contra el DT, Marcelo Gallardo.

El exdefensor de Estudiantes de La Plata y Manchester United se descargó en diálogo con TyC Sports. Dejó atrás lo sucedido en el último Superclásico disputado en el Estadio Monumental cuando se fue expulsado a los 15 del primer tiempo. Además, reveló un detalle inédito sobre lo sucedido antes de su llegada al club de La Ribera y el interés que mostraron por él desde Núñez.

"Ese clásico que lo eliminamos fue especial y fue un partido importante", afirmó haciendo referencia al encuentro de octavos de final del certamen en el que se consagraron. En aquel duelo, disputado el miércoles 4 de agosto en el Estadio Ciudad de La Plata, los entonces dirigidos por Miguel Ángel Russo, igualaron sin goles en los 90 minutos y avanzaron a la siguiente ronda por penales con una gran noche de Agustín Rossi.

"Una persona de River me llamó y me dijo que vaya ahí porque iba a ganar todo, pero no ganó todo porque acá lo ganamos nosotros", culminó el zaguero con un picante comentario dirigido al "Millonario" y posiblemente a Marcelo Gallardo, quien muchas veces se encargó de contactar a los posibles refuerzos para que se sumen al plantel. Sin embargo el defensor optó por ponerse la "Azul y oro", donde ganó su primer título vistiendo dichos colores.

El análisis del triunfo

Una vez culminado el partido, Rojo brindó unas palabras para las redes de la Copa Argentina: "La verdad que estoy muy bien, muy contento. Es un título muy importante porque clasificamos a la Copa. Ahora toca disfrutar con la familia, que siempre está conmigo, me apoya y que estén en la cancha es una alegría", aseguró.

Sobre el rival agregó: "Sabíamos que eran intensos y agresivos. Había que jugar, disputar la segunda pelota para dominar el partido. La confianza de mis compañeros y del técnico la verdad que es importante para agarrar la pelota en momentos claves. Pasamos todas las fases por penales y Agustín (Rossi) siempre atajó alguno. Sabíamos que es un buen arquero y nos podía ir bien. Había que bancar el resultado en el partido para llegar a los penales", concluyó.