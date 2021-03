Tevez rompió el silencio y apuntó contra la prensa: "Propagan rumores malintencionados"

Durante la pasada semana, muchas versiones rodearon a Carlos Tevez. Luego del fallecimiento de su padre, Segundo, Miguel Ángel Russo y el Consejo de Fútbol de Boca decidieron darle tiempo libre para que se despeje y atienda los distintos asuntos familiares que implican pasar por un momento de este estilo. A partir de esto, el "Apache" no se presentó a entrenar en toda la semana y tampoco fue convocado para el duelo del domingo pasado ante Sarmiento de Junín en la Bombonera (1-1, con gol de Lisandro López). Los medios comenzaron a hablar y el jugador rompió el silencio.

Este martes, el capitán del campeón del fútbol argentino regresó a las prácticas y entrenó junto al resto del plantel. Tras esto, publicó varias imágenes en redes sociales y dejó un extenso mensaje. "Hoy me presenté a entrenar a la par de mis compañeros, voy a intentar ponerme fuerte tanto en lo físico como mental. Quiero dar gracias a mis compañeros, agradecerles por el apoyo incondicional que me brindaron estos días. A Miguel Russo por entender desde un principio toda esta situación, al Consejo de fútbol por hacer todo lo posible para que ese domingo tan difícil esté lo más rápido posible con mi familia, a Román (Riquelme) y al presidente por darme la libertad de hacer el duelo, ¡muchas gracias!", manifestó.

Frente a los distintos rumores con respecto a su momento personal y a la posibilidad de no seguir jugando al fútbol, Carlitos decidió descartar lo hablado durante la semana y disparó fuertemente contra los programas deportivos: "Lamentablemente hay muchas personas que se supone que deben informar, pero en vez de eso, propagan rumores malintencionados en forma de preguntas, digo esto porque se dicen muchas cosas sobre mi futuro que no son ciertas. Si necesitan a alguien más para echarle la culpa por esta situación no hay problema, acá estoy yo también".

Por último, Tevez dejó en claro que tiene la cabeza puesta en Boca y las diferentes competencias que deberá enfrentar durante el año. Junto a esto dejó un importante mensaje de apoyo para el DT: "Como dije antes acá estoy de nuevo y trataré de hacer todo lo posible para que a Boca siempre le vaya bien porque aunque le vaya bien o mal siempre voy a estar al lado de mis compañeros, al lado de Miguel y del lado de Boca, porque siempre a lo Boca se vive mejor". Y cerró: "Quiero darle las gracias al hincha por bancarme siempre, ustedes hacen que todo sea un poquito más fácil, no tengo palabras para agradecer. ¡Los quiero mucho!".

Más allá de su regreso a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, el Xeneize no contará con su líder y máxima figura para el debut por la Copa Argentina ante Claypole. Este miércoles, desde las 21.30 hs, el equipo de Miguel Ángel Russo tendrá la posibilidad de emprender su camino hacia un nuevo título local donde podría enfrentarse por los octavos de final ante, nada más y nada menos, River Plate. Si logra superar los 32avos de final en el estadio Ciudad de Lanús, se medirá ante Defensores de Belgrano que venció por 4-2 a Almirante Brown.

