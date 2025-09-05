Sin Russo: ¿quién dirige las prácticas de Boca?

Úbeda dirige las prácticas de Boca tras la ausencia de Russo.

La internación de Miguel Ángel Russo generó que haya una serie de cambios de jerarquía dentro del cuerpo técnico de Boca y que el manejo de las prácticas quede en manos de una figura que es muy reconocida en el fútbol argentino. Uno que aplicará una serie de decisiones con el fin de preparar de la mejor manera el duelo ante Rosario Central que se dará en el marco del Torneo Clausura.

El parate por las Eliminatorias Sudamericanas genera que los clubes frenen su agenda de partidos oficiales y que el Xeneize se mueva en la búsqueda de mejorar algunos conceptos, además de perfeccionar una idea que lo llevó a encadenar una racha de tres victorias de manera consecutiva. Aunque la ausencia del entrenador es de enorme importancia y mucho más cuando se confirmó que permanece internado por una infección urinaria.

A raíz de la ausencia de Miguel Ángel Russo, la voz de mando en Boca quedó en Claudio Úbeda que de momento deja el puesto de ayudante de campo para desempeñarse como entrenador. Mientras que su lugar pasó a manos de la figura de Juvenal Rodríguez. El primero se dedica a cuestiones tácticas pensando en el rival que se avecina y el segundo hace foco en determinados reclamos por ciertas falencias que van surgiendo con el paso de los minutos en los partidos.

Los dos determinaron que Ander Herrera entrene a la par de sus compañeros, Ayrton Costa fuera incluido en el fútbol en espacio reducidos y que Marco Pellegrino comience a implementar una serie de trabajos en campo con pelota. Todas buenas señales que ayudan a pensar en un gran abanico de alternativas para construir una defensa sólida ante un enorme adversario como el Central de Ángel Di María.

¿Fin de semana libre?

La jornada del viernes 5 de septiembre expone que la dupla de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez va a ser de doble turno, pero tendrá una noticia que será más que bienvenida para los jugadores. El fin de semana sin compromisos oficiales dio lugar a que les den dos jornadas libres para reencontrarse el próximo lunes por la mañana.

¿Cómo se encuentra Russo?

La información que se desprende es que Miguel Ángel Russo pasó la tercera noche en la clínica Fleni y continúa sometido a un tratamiento que le permita recuperarse al 100% de la infección urinaria que le detectaron en el comienzo de la semana. Se trata de una decisión médica de no darle el alta hasta que los estudios arrojen resultados positivos.

Se estima que se llevará a cabo una nueva evaluación de los médicos con el fin de determinar su estado y cómo avanza su cuadro después de cuatro días de excesivos cuidados. A su vez, se informa que el entrenador se encuentra en condiciones de mantener un contacto constante con su cuerpo técnico y con diversas personas de Boca con el fin de saber todos los detalles de los entrenamientos que se producen en Ezeiza.

