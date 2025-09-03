Después de que se conozca que Miguel Ángel Russo tendrá que estar internado 24 horas debido a una infección urinaria y para hacerse más estudio, los rumores sobre su estado de salud circularon. El Mundo Boca está conmovido por lo que le ocurre al entrenador xeneize y, en este caso, fue un periodista amigo personal del entrenador quien dio detalles de todo lo ocurrido.

El periodista Marcelo Palacios reveló, a través de Radio La Red, cómo es el actual estado de salud del entrenador de Boca. En su programa, el periodista y comentarista indicó: "Hoy ha sido un dia muy dificil para los que queremos a Russo. Me gusta jugar las cartas arriba de la mesa, no soy objetivo con Miguel. Me ha ayudado mucho, lo queremos mucho en esta mesa".

En ese punto Marcelo Palacios aseguró que, a diferencia de lo que circuló, é sabe cuál es la situación real del técnico: "Hoy circularon un montón de cosas, que está internado como lo está ahora, en el Fleni. En esta no soy buen periodista, creo intentar ser ser humano. Por lo que hablé con su entorno, le encontraron una infección urinaria".

Con respecto a esta situación, Marcelo Palacios indicó que "En el estado en que se encuentra Miguel, atravesando desde hace un tiempo esta lucha contra el cáncer y demás, un resfrío puede ser más importante".

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, va a pasar las próximas 24 horas internado en el instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de la familia y el entrenador se conoció luego de que se haya conocido que el técnico tenía una infección urinaria.

Durante la mañana, el director técnico se había presentadp en el instituto para realizarse unos estudos que eran programados que diagnosticaron. Por otro lado, desde su entorno afirman que está bien. El DT de 69 años había llegado al Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, en la primeras horas de la mañana, para realizarse una serie de estudios rutinarios.