"Me rompí todo": El desconsolado llanto de Marchesín en Boca que lo obligó a salir de la cancha

Agustín Marchesín lloró de forma desconsolada luego de una lesión que lo obligó a ser reemplazado en el encuentro entre Boca y Barcelona de Ecuardor.

En el encuentro que Boca Juniors disputa por la segunda jornada de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, se vivió un momento de desazón. Agustín Marchesín lloró de forma desconsolada, en pleno campo de juego, luego de lesionarse y segundos antes de abandonar la cancha.

A los 8 minutos de la primera parte, después de que los ecuatorianos tuvieran una chance clarísima para abrir el marcador, Marchesín se tiró en el suelo visiblemente dolorido. Tras ser atendido por los médios, el arquero rompió en llanto por un fuerte dolor en la rodilla y no poder continuar en el partido.

Incluso, la transmisión oficial del partido tomó el momento exacto en el que Marchesín le explicó a un compañero que su lesión parece grave. "Me rompí todo", expresó el arquero, que había vuelto a jugar el pasado fin de semana frente a Independiente, luego de recuperarse de una desgarro muscular.

Según se observa en la imagen, la lesión de Marchesín se habría producido sola. Luego de un centro desde la izquierda, el arquero realizó un pequeño moviemiento en el que la rodilla le giró levemente, pero suficiente para provocarle el problema.

Cuando es Boca vs River en el primer superclásico del 2026 en la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la fecha del primer Superclásico de 2026 entre River Plate y Boca Juniors, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino.

Este apasionante enfrentamiento se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Además, la LPF confirmó que el partido tendrá lugar en el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Por otro lado, la revancha entre ambos se jugará en el segundo semestre, durante el Torneo Clausura, y en esta ocasión será en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, completando así el clásico de ida y vuelta que siempre genera gran expectativa. Vale recordar que el último duelo entre ambos equipos se disputó en La Bombonera, con una victoria contundente de Boca Juniors por 2-0. En tanto, el último Superclásico en el Monumental terminó con triunfo de River por 2-1, lo que suma picante a esta nueva edición que se aproxima.

Los hinchas ya empiezan a palpitar este duelo que siempre despierta pasiones y que promete ser uno de los momentos más destacados del calendario futbolístico nacional en 2026.

El calendario de Boca en abril 2026