Mario Pergolini liquidó irónicamente a Juan Román Riquelme: "Mbappé quiere venir"

La frustrada llegada de Edinson Cavani a Boca en el mercado de pases hizo que Mario Pergolini lapidara a Juan Román Riquelme en Vorterix y en Instagram.

El frustrado fichaje de Edinson Cavani por parte de Boca hizo que se dispararan algunas críticas contra la dirigencia, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. El que no dejó pasar la oportunidad para liquidar al ídolo fue Mario Pergolini, quien apenas duró 15 meses como vicepresidente primero del club y renunció en marzo de 2021.

A través de su programa Maldición, va a ser un día hermoso en Radio Vorterix y de su cuenta oficial de Instagram (@mpergoliniok), el conductor y empresario de 58 años lapidó al mediocampista sin haberlo mencionado. Y hasta apeló a su ironía habitual para expresar su bronca por ciertos manejos de la institución de La Ribera en este mercado de pases.

Pergolini lapidó a Riquelme porque Cavani no llegó a Boca: "Nos están boludeando"

En pleno envío del lunes 8 de agosto de 2022, el locutor utilizó el doble sentido para pegar duramente: "(Kylian) Mbappé quiere venir, no sé cómo ya decirle que no. Tenemos el sí, ya llega". Fingiendo una conversación imaginaria entre los integrantes del Consejo, añadió que "a las siete de la tarde toma un avión, bah, en realidad viene con el Buquebus... Así que andá a buscarlo al Buquebus".

En otro momento del ciclo, Pergolini se preguntó: "¿Qué vamos a hacer con todos los uruguayos? Parece que nos están boludeando... Esto no es para tapar los problemas". Más tarde, se puso en el lugar de Cavani y jugó con un supuesto pensamiento del delantero que finalmente rechazó la propuesta de Boca: "Bueno, veo si voy mañana. Si bajo del avión es porque se hace, si me ves aparecer por Aeroparque es porque vengo".

Como si ello hubiese sido poco, el comunicador se burló de aquellos fanáticos que fueron a esperar al goleador al aeropuerto de Ezeiza: "No, no, no nos vayamos, por ahí viene otro vuelo". "Lo hicieron para tapar los problemas", completó Mario en vivo. En plena tarde del domingo pasado, apenas se conoció públicamente que "Edi" no iba a ser refuerzo, el presentador se había despachado con una storie en Instagram: "Cuánto humo, ¿no? En fin, las buenas ya van a venir".

Pergolini aniquiló a Riquelme nuevamente en Vorterix y en Instagram.

Por qué Cavani no fue un fichaje de Boca

A pesar de haber analizado la oferta durante 15 días, el artillero de 35 años le comunicó a Riquelme que por ahora no vestirá la camiseta del equipo. Incluso, el ex PSG le explicó al exjugador que su familia quiere seguir en Europa y descartó la propuesta del club de La Ribera, que le había planteado un contrato por una temporada y media hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por estas horas, los principales interesados son Valencia y Villarreal de España, aunque el mercado de pases en Europa acabará recién a fines de agosto. Por último, aparecieron los llamados desde Peñarol de Uruguay para contratar al futbolista.