Leandro Paredes reveló cuándo podría volver a Boca: "Mi ilusión más grande"

Leandro Paredes reveló cuándo podría volver a Boca. Además, se refirió a la Selección Argentina y a Kylian Mbappé, su excompañero en PSG.

Leandro Paredes se refirió a su sueño de volver a Boca, el club que lo formó y del cual es hincha. El mediocampista de la Selección Argentina ya se ilusiona con regresar al "Xeneize", más allá de que tiene 28 años y que acaba de pasar a préstamo por una temporada desde PSG (París Saint-Germain) de Francia hacia Juventus de Italia a cambio de 17 millones de euros.

El volante de "La Scaloneta" reconoció que le gustaría regresar al equipo de La Ribera, aunque al mismo tiempo fue cauto durante la entrevista con ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. El ex Roma se sinceró con relación a su futuro profesional.

Paredes quiere retirarse en Boca: "Sería ilusionarme"

En el diálogo con los periodistas Esteban Edul y Diego Monroig, el futbolista fue consultado por su probable retorno al "Xeneize" dentro de algunos años. Luego de haber visitado La Bombonera en diferentes ocasiones, el ex Zenit de Rusia aclaró: "No me pongo una edad para volver porque uno nunca sabe".

A su vez, "Lea" explicó que tiene "un contrato largo todavía con el club (PSG, hasta el 30 de junio de 2024)", por lo que aseguró que trata de "ir día a día". En ese sentido, afirmó que especular con la posibilidad de regresar "sería ilusionar a la gente". "Y también sería ilusionarme a mí, así que trato de ir con mucha tranquilidad", profundizó.

"¿Sabés internamente que en algún momento va a pasar?", insistió Monroig. En tanto, Paredes respondió: "Es lo que dije siempre, desde el día en el que me fui, que mis ganas eran las de retirarme en Boca, de jugar en Boca, de volver a usar esa camiseta que tantas alegrías me dio".

Paredes en Boca: sus números

Entre 2010 y 2013, el futbolista disputó apenas 31 partidos oficiales con 5 goles, 2 asistencias y 2 títulos hasta que se marchó a Roma.

La tajante respuesta de Paredes sobre Mbappé: "No puedo hablar"

El mediocampista fue consultado por el vínculo con el crack francés con el que compartió el plantel durante casi tres años en PSG, entre 2019 y 2022. Con relación a los supuestos problemas del galo con sus compañeros sudamericanos en el vestuario, se limitó a contestar: "No sé, no soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación... Con los que no, no te puedo hablar".