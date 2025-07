Las picantes indirectas de Marcos Rojo a Russo en Boca: "Lo que me duele me da poder"

¿Palito a Russo? Las historias picantes de Rojo desde Boca en Instagram.

Marcos Rojo protagonizó un nuevo capítulo de su batalla personal contra Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors que "lo borró" del plantel. El defensor de 35 años quedó marginado nuevamente para el encuentro frente a Unión de Santa Fe en La Bombonera, que culminó 1-1, y antes de la disputa del mismo disparó munición gruesa a través de su cuenta oficial de Instagram (@marcosrojo), donde tiene cuatro millones de seguidores.

Una fuerte discusión entre ambos protagonistas en un entrenamiento del "Xeneize" en Estados Unidos, mientras se disputaba el Mundial de Clubes 2025, fue el punto final de una relación que ya está quebrada. De hecho, todo parece indicar que el central que disputó dos Mundiales con la Selección Argentina no vestirá más esta camiseta, por lo que podría volver a Estudiantes de La Plata.

Los palitos de Rojo a Russo en Boca: "Sin la ayuda de ustedes, yo progresé"

El central con pasado en Manchester United publicó dos stories en Instagram con imágenes entrenándose en el predio de Ezeiza, aunque lo llamativo estuvo en la música que eligió para acompañar dichas fotos. En la primera de ellas se trató de la canción Ahora y siempre, de Quevedo y Linton. La parte de la letra que escogió el zurdo dice: "Estoy haciendo lo que me hace feliz, y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila, y las malas vibras not found... (no encontradas)". Y continúa: "Tengo a la competencia intranquila, aunque los tenga intentando igualar mi sound (sonido). Siempre andamos en alta, nunca andamos down (abajo)".

El siguiente tema subido por Rojo a Instagram, en lo que pareció un "palito" a Russo en Boca, fue Cuando me ven, de Myke Flowers. Allí se escucha: "Sin la ayuda de ustedes yo progresé, cuando me bendicen no puede ser, Dio' me bendice, pero Lucifer 'Tá buscando que yo pierda la fe". Y termina así: "Los mío' preguntándome qué hay que hacer; las babie' llamando, lo quieren hacer; me celan porque como yo quieren ser ,y no pueden ni volviendo a nacer".

¿Qué pasó entre Rojo y Russo en Boca?

Mientras el elenco de "Miguelo" disputaba el reciente Mundial de Clubes en Estados Unidos, durante un entrenamiento el ex Sporting Lisboa le reclamó al técnico por la falta de minutos en el equipo. Es que el entrenador les dio más rodaje en su posición a fubolistas como Marco Pellegrino (recién llegado al club) y Ayrton Costa (se sumó a último momento por problemas con su visa para viajar a Norteamérica).

El excapitán se enojó por lo explicado anteriormente y encaró al estratega, que le respondió que no tenía por qué darle explicaciones y le ordenó que siguiera trabajando porque "acá ya no vas a hacer más lo que querés". Aquella fue una bisagra entre ambos, la relación se rompió, Rojo ni siquiera está en el banco y es inminente su salida de la institución de La Ribera.

