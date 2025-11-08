La sorpresiva convocatoria de Úbeda en Boca para el Superclásico vs. River en La Bombonera

La sorpresiva convocatoria de Úbeda en Boca para el Superclásico

Boca Juniors recibirá a River Plate este domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico y Claudio Úbeda sorprendió con su lista de convocados para este cruce trascendental. El DT del conjunto "Xeneize" que sigue la línea de Miguel Ángel Russo incluyó en la nómina a algunos futbolistas que volverán al primer equipo. Uno de ellos estuvo ausente en la victoria contra Estudiantes de La Plata y otro tendrá su esperado regreso a las canchas.

Luego de recibir la quinta amarilla contra Barracas Central, Leandro Paredes cumplió la fecha de suspensión contra el "Pincha" y está a disposición del entrenador para estar desde el arranque. Las grandes ausencias son las de Alan Velasco y Rodrigo Battaglia, que todavía no tienen el alta médica de sus respectivas lesiones y tendrán que seguir esperando. Quien sí dirá presente es Edinson Cavani, quien apareció en la lista y ahora la decisión quedará en manos del "Sifón" para darle o no minutos contra el "Millonario" de Marcelo Gallardo.

Cavani volvió a la lista de convocados de Boca

Después de casi dos meses de inactividad, el delantero uruguayo se calzará otra vez la diez en la espalda para enfrentar a los de Núñez, aunque no tiene su lugar asegurado para estar desde el arranque. Según trascendió, integraría el banco de suplentes ya que Úbeda optará por darle el lugar a Exequiel "Changuito" Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Cabe destacar que el "Matador" no juega desde el 14 de septiembre del 2025 cuando el "Xeneize" empató 1 a 1 en su visita al Gigante de Arroyito.

De esta manera, los 11 titulares para jugar contra River en La Bombonera serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado; Zeballos, Merentiel, Giménez. En caso de que Cavani finalmente ingrese será su partido 22 del 2025 entre torneos locales, la vuelta con Alianza Lima por la Libertadores y Mundial de Clubes.

Edinson Cavani vuelve a la lista de convocados de Boca para el Superclásico ante River

Los números de Cavani en Boca

Partidos jugados : 76.

: 76. Goles : 27.

: 27. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: no ganó.

Los convocados por Úbeda en Boca para el Superclásico vs. River

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Delantero: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido que dirigirá Nicolás Ramírez en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.