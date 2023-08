La inesperada provocación de Sebastián Villa para Boca y la Justicia

El delantero xeneize tomó una llamativa decisión y apuró directamente a la dirigencia xeneize al mostrarse entrenando en otro lugar.

El delantero Sebastián Villa volvió a sumar un escándalo que tiene que ver con su actualidad profesional. El atacante volvió a mostrarse desafiante con Boca Juniors y con la Justicia argentina al ponerse a entrenar con un equipo de España. El colombiano, en plena pelea judicial con el Xeneize, se sumó a jugar con un equipo español.

Sebastián Villa fue fotografiado -posando- para un equipo español de la Tercera Federación de España que es lo que sería la Quinta División en la organigrama de la Liga Española. Villa entrenó en el Unión Deportivo Lanzarote y, por otro lado, también se supo que ambos se siguen en Instagram mutuamente. Por el momento no hubo comunicado oficial al respecto y se espera que haya algún comentario de Boca.

Lo cierto es que el Lanzarote es un equipo que, actualmente, juega en la Quinta División de España que no es un conjunto 100% profesional sino que está disputando la Liga Semiprofesional de España, de esta forma, se complicaría hacer algún reclamo y por eso parece que lo de Sebastián Villa es, principalmente, una provocación para el equipo argentino. Hace un par de semanas, Boca Juniors había sido intimado por el colombiano pero le respondió sosteniendo que la Institución brindaba todas las posibilidades para que pueda desarrollar su actividad.

En este sentido, vale decir que Villa fue separado del plantel xeneize luego de haber sido condenado a 2 años y 3 meses de cárcel en suspenso por violencia de género en la causa. Vale decir que Villa tiene que cumplir diferentes requisitos del juzgado. Con respecto a este sentido, vale decir que España tiene extradición con Argentina. En ese sentido, Villa tiene que:

-Presentarse en forma bimestral en el juzgado.

-No tener contacto con Cortéz ni su grupo familiar.

-No abusar de estupefacientes ni bebidas alcohólicas.

-Hacer un tratamiento psicosocial y talleres por violencia de género

Di Zeo lanzó su precandidatura a presidente de Boca y pidió por Villa: "Tiene que jugar"

Rafael Di Zeo confirmó su precandidatura a presidente de Boca Juniors de cara a las próximas elecciones y lanzó un insólito pedido sobre Sebastián Villa. El colombiano, condenado por violencia de género, regresó al país en los últimos días pero sabe que no tiene lugar entre los dirigidos por Jorge Almirón después de la sentencia. Sin embargo, encontró el apoyo inesperado del jefe de la barra brava del "Xeneize", que lo quiere en el primer equipo.

Si bien está más que claro que no sumará minutos con la camiseta "Azul y Oro" por decisión de la dirigencia de separarlo del plantel, el delantero espera por ese momento. Esta situación lo obligó a entrenar por su cuenta y lejos de sus compañeros, por lo que será muy difícil que vuelva a tener actividad con Boca. La única esperanza que tiene ahora dependerá del mencionado Di Zeo, que lo quiere sí o sí.

En diálogo con el ciclo Pintado de Azul y Oro, Rafael Di Zeo expuso su punto de vista sobre el caso de Sebastián Villa y esbozó: "Debería jugar, tendría que hacerlo por qué no está condenado. Hasta que no quede firme por casación ni está condenado y el juicio que le haga a Boca se lo va a ganar". Además, apuntó contra los que determinaron separarlo del equipo: "El que tomó la decisión no sabe nada. Es un burro o se dejó llevar por los medios".