¿Vuelve? La decisión de Boca con Ander Herrera ante Rosario Central

¿Herrera podrá jugar ante Rosario Central?

Uno de los jugadores que es un verdadero misterio desde que se produjo su incorporación a Boca Juniors es Ander Herrera, debido a que una serie de lesiones lo fueron marginando de los campos de juego y que no permiten pensar en su fecha de regreso. Sin embargo, la previa del partido ante Rosario Central entregó una noticia que da esperanza y que depende bastante de los próximos entrenamientos del emblema de Athletic Bilbao.

El volante de 36 años dispone de una colección de cuatro lesiones desde su incorporación en el verano. Si se hace un repaso es posible apreciar tres roturas de fibras musculares y un problemas muscular. La última de sus dolencias están dejando un saldo de 86 días sin actividad oficial. Al punto que el último encuentro que disputó fue en el marco de la primera fecha del Mundial de Clubes frente al Benfica de Portugal.

Pero, el comienzo de septiembre expone que Ander Herrera se encuentra trabajando con el balón y desplazándose a la par de sus compañeros. Está respondiendo de manera efectiva a las exigencias que le imprimen y esto permite pensar que podría llegar a concentrar de cara al partido frente a Rosario Central en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura.

No obstante, hay un detalle y es que el volante español sería convocado para sumarse a la delegación que viajará a Santa Fe pero no está confirmado que vaya a sumar minutos. Lo más probable es que su ingreso quede postergado para el encuentro de la novena fecha en la Bombonera. Aunque podría modificarse la medida en caso de que el partido ante el Canalla brinde ciertas facilidades.

¿Quién va a ser el arquero de Boca vs. Rosario Central?

Después de que se confirmara que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo, se armó un revuelo entre los hinchas de Boca sobre quién va a ser el encargado de defender los tres palos en el Gigante de Arroyito. Esto es producto de que el plantel dispone de tres profesionales que pueden saltar al campo de juego en cualquier momento.

Uno de los nombres que se mencionó fue el de Chiquito Romero que fue concentrado frente a Aldosivi, pero fue descartado de manera inmediata. Esto es producto de que la pelea con los hinchas provocó que pierda todo tipo de consideración y que se vea obligado solo a entrenar hasta el final de su contrato. Uno que llegará a su fin en diciembre.

Mientras que las otras alternativas disponibles son las de Javier García y Leandro Brey. La experiencia por un lado y la juventud en el otro frente de la vereda. Se estima que Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda consideran que el joven ex arquero de Los Andes tendrá la responsabilidad de evitar que el Xeneize reciba goles en la tarde del próximo domingo. "Regresará a la titularidad luego de 229 días. Su último partido fue vs. Unión en la Bombonera", señaló Emiliano Raddi en su cuenta de X (Ex Twitter).