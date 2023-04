La bronca de un referente de Boca tras el empate en Venezuela: "No podemos"

El "Xeneize" rescató un empate en el debut de la Copa Libertadores y una de las figuras analizó el rendimiento del equipo.

El defensor Nicolás Figal reconoció su bronca el pasado jueves luego del empate de Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores ante Monagas, en Venezuela. El jugador destacó el esfuerzo del equipo, pero también realizó una autocrítica.

El inicio de la Libertadores para el "Xeneize" fue agridulce. Si bien el equipo dirigido de manera momentánea por Mariano Herrón rescató un empate con dos jugadores menos por expulsiones, también dilapidó chances claras para volverse con los tres puntos y cometió errores que el exjugador de Independiente no dejó pasar por alto.

La bronca de Nicolás Figal tras el empate de Boca Juniors ante Monagas

Figal, una de las figuras de Boca Juniors en Venezuela.

Minutos después de finalizado el díficil encuentro en Maturín, Figal analizó el rendimiento de Boca. "No sé si decepcionante, pero me quedo con que el equipo, con 9 jugadores se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer estos errores, estamos en la Copa Libertadores y sabemos que no te dan margen de error. El próximo partido queremos ganar, y sabemos que estos errores no los podemos cometer", comenzó diciendo el central derecho que fue uno de los mejores jugadores de la noche.

"Hoy en día los rivales son todos difíciles, Monagas tenía una buena idea de juego, tenían una idea de salir jugando, se animaron y eso es rescatable. Yo me quedo con lo nuestro, que el equipo hizo un gran esfuerzo jugando con 9 jugadores", comentó el futbolista de 28 años. Sin embargo, reconoció: "La verdad es que hay que mejorar".

Las expulsiones de Boca Juniors ante Monagas

Riquelme interrumpió el vivo de TyC Sports y se calentó por Boca: "No le mientan más a la gente"

Juan Román Riquelme salió al cruce en medio de la cobertura en vivo de TyC Sports en el predio de Boca Juniors en Ezeiza. El vicepresidente del Xeneize que está a cargo del Consejo de Fútbol expuso al canal deportivo por una transmisión que aseguró era falsa. "No le mientan más a la gente", disparó.

En medio de especulaciones por ver quién será el nuevo entrenador de Boca, Riquelme se quedó en Argentina y decidió no viajar a Venezuela para el debut del equipo dirigido momentáneamente por Mariano Herrón frente a Monagas por la Copa Libertadores. Cerca del mediodía de este jueves, mientras se disputaba un partido de inferiores en el que estaba presente el ex futbolista, se retiró unos minutos para interrumpir el vivo y realizar duras acusaciones a TyC Sports.

"Viene Riquelme eh", dijo el movilero que se encontraba en el predio de Boca en Ezeiza pensando que iba a referirse al nuevo director técnico, pero no fue así. Primero, Román le preguntó su nombre, y luego, con celular en mano, le mostró una imagen que estaba siendo transmitida por el canal.

"¿Qué buzo tengo yo, azul o gris?", le preguntó directamente el ídolo Xeneize. "Tiene buzo gris", contestó el periodista, por lo que Riquelme lanzó: "Entonces esta imagen es mentira. No le mientan más a la gente". Este momento pasó en vivo en el programa de Marcelo Palacios, quien se mostró desconcertado y se lamentó por no tener la primicia de quién se hará cargo del banco de suplentes de Boca.