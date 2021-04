El máximo ídolo de la historia azul y oro no dudó en sus conceptos.

Después de las fuertes críticas de buena parte del periodismo deportivo en Argentina por su función actual en Boca como Vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme pareció responder a través de un Zoom compartido con algunos excompañeros de Villarreal de España: "Estoy un poco entretenido, me metí en el club nuevamente, disfrutando mucho. La paso bien".

El máximo ídolo de la historia del "Xeneize" detalló cómo es su actualidad como dirigente de la institución: "Tratando de armar el equipo lo mejor posible y a ver si cumplimos el sueño que tiene la gente de jugar bien, de competir y de que nuestro equipo pueda andar cerca de pelear por la (Copa) Libertadores, que es lo que soñamos todos".

"La verdad es que es una cosa nueva, que la disfruto mucho. Tiene que ver con el fútbol y me hace bien, la verdad es que la paso bien cada día", agregó Riquelme en la conversación virtual denominada Reencuentro de héroes vía el canal oficial de Villarreal en YouTube, junto a su compatriota Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, el uruguayo Diego Forlán, el brasileño Marcos Senna y el francés Robert Pires.

Esto ocurrió en el marco del 15° aniversario de la histórica semifinal de la Champions League alcanzada por el humilde conjunto ibérico, que fue derrotado por Arsenal de Inglaterra en aquella oportunidad en 2006.

El crack añadió que "quiero mucho al club. Tengo dos clubes en mi vida: soy bostero, hincha de Boca de chiquito, y después de lo que vivimos en Villarreal tengo a mi equipo que es el Villarreal". Además, profundizó: "Tengo la suerte que tienen los mismos colores... La estoy pasando muy bien. Pensé que se me iba a complicar mucho más, tengo mucha gente que me ayuda. La gente de Boca me tiene mucho cariño. Lo único que pretendo es que podamos armar buenos equipos, que podamos competir, que la gente esté contenta, y vamos por ese camino".

La campaña de una parte de la prensa contra Riquelme en Boca

Desde hace algunos meses, al no haber brindado entrevistas para los medios de comunicación deportivos desde que asumió en este cargo en diciembre de 2019, un sector del periodismo cargó contra él y contra sus allegados, a quienes acusaron de "inexpertos, soberbios, egoístas", entre otros adjetivos, "por no escuchar y no dejarse ayudar".

Sin ir más lejos, Oscar Ruggeri declaró en ESPN F90, el programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, que si Román "no se prepara bien puede terminar como Daniel Passarella en River", en referencia a un símbolo del "Millonario" que ya no puede ni siquiera pisar el estadio "Monumental" porque se fue al descenso como Presidente.