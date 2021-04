Un día como hoy, pero de 1949, Carlos Bianchi nació en Buenos Aires, donde su amor por el fútbol lo llevó a vestir la camiseta de Vélez. Allí, logró debutar en Primera División y dejar una huella imborrable. Sin embargo, su nombre no sólo trascendió como futbolista sino también por su desempeño como entrenador del Fortín y Boca, donde fue multicampeón como entrenador y de las conferencias de prensas. ¿La más recordada? Sin lugar a dudas, la que dejó plantado a Mauricio Macri frente a decenas de periodistas.

Fue el 23 de septiembre de 2001 el día en que Bianchi, que hacía menos de un año había ganado con el "Xeneize" la Copa Intercontinental nada menos que contra el Real Madrid, humilló a Macri ante los ojos de miles de personas de todo el país.

El "Virrey" se encontraba dando una charla ante la atenta mirada de los periodistas presentes. En aquel momento, trascendían rumores de que el DT no extendería su vínculo con Boca. De manera inesperada, Macri se sentó a su lado y lo comenzó a escuchar. "Qué hacés Mauricio", comentó el entrenador.

La respuesta del actual líder del PRO fue completamente sorpresiva, al punto de que Bianchi lo fulminó con una mirada sumamente tajante: "Disculpas, ¿qué tal?. Debido a los acontecimientos que hemos tenido desde el viernes último quiero aclarar algunas cosas".

El picante ida y vuelta de Bianchi con Macri en plena conferencia de prensa de Boca

Luego, y tratando de presionarlo ante los ojos del público, le manifestó: "Creo que Bianchi es lo mejor para Boca, pero si vos Carlos querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar para el futuro es tu decisión. Estoy acá para hacer lo mismo que cuando fui a buscarte a España".

"Vos tenés que darnos una respuesta, porque los hinchas de Boca debemos tener clara la situación y no que haya malos entendidos que nos llevaron a esta situación penosa, donde hubo insultos para los dirigentes y entre los hinchas por defender a unos y a otros", añadió Macri, denotando desesperación frente a una multitud de medios de comunicación.

Muy enojado con la situación, Bianchi le dio un revés completamente duro: "Dije que no voy hablar de esto. Anuncié que no iba a renovar mi contrato, no a renunciar. No tengo por qué dar las causas. No hagamos circo como esos programas que pasan a las cuatro de la tarde. A los 52 años no estoy para eso".

Molesto con la respuesta, el entonces presidente de Boca le respondió: "Pero lo mejor es que lo aclares. Si es un problema personal o con los dirigentes. Si hay algo que Boca pueda hacer para que te quedes, lo haremos. Pero tenés que contestarnos". Aun así, el entrenador -una vez más- lo dejó en jaque: "Ya dije lo que tenía que decir. Chau, buenas noches...".