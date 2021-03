Pagani y Ruggeri no perdonaron a Riquelme pese a su idolatría.

El mal momento que vive Boca da para todas las opiniones en los programas deportivos y durante este lunes por la tarde, después de la derrota por 2-1 contra Talleres en "la Bombonera", tanto Horacio Pagani como Oscar Ruggeri sorprendieron con sus fuertes críticas para Juan Román Riquelme: "Si no se prepara puede terminar como Daniel Passarella en River". Lo extraño de la situación fue que los dos panelistas de ESPN y TyC Sports dijeron lo mismo durante el mismo día ¿Empezó una campaña contra Román?

El ídolo del "Xenieze", actualmente el Vicepresidente segundo y el líder del Consejo de Fútbol del club, quedó en el ojo de la tormenta y expuesto luego de haber gritado desde el palco tras el empate 1-1 en el "Superclásico" que el equipo de Marcelo Gallardo "hace rato que no juega bien", ya que "el Millonario" le respondió dentro de la cancha y aplastó por 6-1 a Godoy Cruz en Mendoza.

Por eso, Ruggeri lo castigó en vivo en el programa F90 por la pantalla de ESPN: "Como jugador no hay duda de que fue uno de los mejores de la historia, pero ahora está en otro lugar, se tiene que preparar. Yo no lo conozco, no tengo relación con él, puedo hablar sólo por lo que veo, y lo que veo es que no bajan una línea, no hablan, no dicen nada".

Ruggeri dijo que Riquelme puede terminar en Boca como Passarella en River

Cuando el conductor Sebastián Vignolo le dijo que "Passarella se preparó, fue a hacer un master a Europa y se fue a la B igual", el "Cabezón" le contestó que "fue por la soberbia de estos tipos, que se creen que son más porque fueron grandes jugadores" y que "este chico (Riquelme) tiene un ego tan grande que no escucha ni le da bola a nadie". "¡Vamos a decir las cosas como son! Porque sino vengo acá, digo que están haciendo todo bien y listo, no es así", completó el exdefensor, que fue campeón del mundo con la Selección argentina en México en 1986.

Por su parte, casi a la misma hora, Pagani también liquidó al crack de Boca en Líbero, por TyC Sports: "Estas cosas que pasan son de gente inexperta, un amigo exageradamente me decía que si Riquelme no pone un poco de buena voluntad y no tiene un poco de decisión, corre el peligro de parecerse a Passarella. La diferencia que hay es que está primero en el promedio, pero hay un desgobierno que repercute claramente en el vestuario. Todo lo que hizo fue gritarles a los periodistas... No habla, no hace una declaración hace 14 meses (desde que asumió)".

Pagani: "Si Riquelme no cambia va a terminar como Passarella"

Passarella, de ídolo a odiado en River

Luego de haber sido el mejor central argentino de todos los tiempos y de haber sido campeón también como estratega en Núñez, "el Káiser" tomó las riendas de "La Banda" en 2009 en medio de un caos económico y deportivo que culminó con malos refuerzos, más deudas, el descenso a la B Nacional en 2011 y la posterior vuelta a la Primera División a mediados de 2012, una temporada y media antes de terminar el mandato y retirarse definitivamente del fútbol.