Horacio Pagani le reclamó a Horacio Rodríguez Larreta por la vacuna contra el coronavirus

El panelista de Bendita TV, Horacio Pagani, estalló contra Horacio Rodríguez Larreta por los retrasos en la vacuna contra el coronavirus y pidió al aire al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que acelere el plan de vacunación para los adultos mayores en territorio porteño.

Según los datos oficiales, en el territorio porteño se vacunan a 6 mil personas por día en promedio mientras que en la provincia de Buenos Aires hay un promedio de 60 mil aplicaciones diarias. En los últimos días, el operativo de vacunación porteño generó un caos en el Luna Park donde se agolpó una enorme cantidad de adultos mayores

El periodista deportivo de TyC Sports participa también del popular ciclo de Canal 9 que conduce Beto Casella y en los últimos días volvió al piso del programa junto a sus compañeros luego de un largo período de participaciones desde su casa debido a la pandemia por el coronavirus. Fiel a su estilo frontal, Pagani miró a la cámara y se dirigió a Horacio Rodríguez Larreta: "Pido a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que me otorguen la vacuna", disparó el también panelista de los ciclos deportivos.

"Estoy operado a corazón abierto. Hay mucha gente vacunada que no tienen cuestiones graves como tengo yo. Así que les pido por favor que aceleren", dijo Pagani en Bendita TV visiblemente molesto por la demora en la vacunación por parte del gobierno de Rodríguez Larreta. "Tengo 3 bypass y todavía no me vacuné. Estoy muy enojado", terminó Pagani su reclamo al aire.

Tití Fernández, feliz de recibir la vacuna Sputnik V

Por su parte, el periodista deportivo Miguel Tití Fernández contó que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y expresó su emoción al respecto: “A partir de hoy mi vida es diferente”.

En diálogo con Víctor Hugo Morales, el popular cronista (de 69 años, operado del corazón y con tres bypass) envió un duro mensaje a la oposición por poner palos en la rueda a la campaña de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

“Estoy muy feliz, muy contento. Creo que hoy es el día que mejor me desperté desde que empezó la pandemia. Cuando salí del centro de vacunación me puse a llorar”, contó Fernández. El periodista dijo que “confía a muerte” en las vacunas y que luego de haber recibido la primera dosis de la Sputnik V “tuvo ganas de contarle al mundo” cómo cambió su vida a partir de la vacunación.

“Me falta una dosis más, pero mi vida ya es diferente, y eso es gracias a este gobierno que se preocupó por la vacuna”, aseguró Tití que aprovechó a mandarle un mensaje a los militantes antivacunas apoyados por la oposición y los medios de comunicación afines al macrismo.

“¿Bullrich y Carrió no se miran al espejo? ¿No tienen familia?”, se preguntó Fernández. "¿No les da vergüenza la cantidad de pelotudeces que dicen? Están jodiendo con la salud de la gente”, disparó Tití.