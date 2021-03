Sebastián El Pollo Vignolo tuvo un día de furia en la noche del domingo. En primer lugar, Boca -equipo del cual es hincha- perdió 2-1 en la Bombonera ante Talleres (Córdoba), por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y luego, protagonizó una pelea en la que lanzó un sorprendente anuncio: amenazó con renunciar en uno de los programas que conduce por televisión.

El conductor de ESPN también se desempeña como presentador del programa Pasión por el Fútbol, emitido cada domingo por la noche a través de la pantalla de El Trece. Mientras debatía junto a sus colegas sobre el papel que ofreció el Xeneize, Horacio Pagani lo fulminó con una crítica muy dura.

Ante la atenta mirada de Federico El Negro Bulos, Martín Arévalo, Rolfi Montenegro y Toti Pasman, Pagani apuntó contra El Pollo Vignolo y expresó: "Lo importante es que Boca no juega absolutamente a nada. La definición es esa". Y finalmente, refiriéndose al relato que el presentador ofreció durante el encuentro de Boca - Talleres por ESPN, manifestó: "Escuché la transmisión de hoy, que decían: 'Cada pelota que toca Tevez, qué jerarquía... la jerarquía de Tevez...' Lo escuché dos o tres veces".

Vignolo se dio cuenta de que la crítica iba contra su persona, por lo que le aclaró a sus compañeros: "Es para mí, eh, es para mí este mensaje, pará que la tiene conmigo". Y luego le preguntó a Pagani: "¿Usted la tiene conmigo?". Enardecido, el experimentado periodista le contestó: "Sí, a vos, te escuché. ¿Qué carajo tiene de jerarquía Tevez?".

La pelea de El Pollo Vignolo con Horacio Pagani en El Trece tras la derrota de Boca vs. Talleres:

Molesto por la forma en la que Pagani lo increpó, El Pollo Vignolo se mostró muy seguro con su postura y ratificó que Carlos Tevez es el mejor jugador que tiene, hoy por hoy, el Boca dirigido por Miguel Ángel Russo.

Pollo Vignolo: "Hoy Tevez jugó de todo".

Pagani: "¿Decime qué jugada o qué carajo hizo?".

Pollo Vignolo: "No, no, en esos términos no sigo en el programa. Perdón porque el señor me está atacando a mí".

Pagani: "Me anoté las jugadas que hizo bien Tevez y las pelotas que le sacaron".

Pollo Vignolo: "¿A usted le parece que fue una exageración mía?".

Pagani: "Totalmente".

Pollo Vignolo: ¿Usted cree que le estamos haciendo una campaña a favor de Tevez?".

Pagani: "No ustedes, todo el periodismo".