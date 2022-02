Izquierdoz avivó la interna en Boca y destrozó a Riquelme: "No estaríamos jugando"

Carlos "Cali" Izquierdoz respondió a las críticas de Juan Román Riquelme de manera polémica y hay problemas en Boca Juniors.

Cuando todo parecía calmado en el mundo Boca Juniors surgió una nueva polémica. El pasado domingo 13 de febrero, el empate 1 a 1 ante Colón de Santa Fe en La Bombonera trajo repercusiones puertas adentro, y Juan Román Riquelme criticó duramente al plantel por no hacer tiempo y ser un equipo "sano". Uno de los referentes, como lo es Carlos "Cali" Izquierdoz no se guardó nada contra el vicepresidente y le respondió de forma contundente.

Por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, el "Xeneize" venció 2 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y el capitán habló con la prensa minutos después. Es claro que las declaraciones por parte de Román no gustaron y el propio futbolista se lo hizo saber. Mientras tanto, el elenco que dirige Sebastián Battaglia ya tiene la mente puesta en lo que será el compromiso del próximo domingo 20 de febrero cuando reciba a Rosario Central.

"Hace 15 años que juego al fútbol profesional. Si mis compañeros o yo fuéramos inocentes no estaríamos jugando en la Primera de Boca. Contra Colón tuvimos una distracción que no tenía que haber sucedido, pero de la forma en que lo dijo Román no fue. Hay veces que hay que sacar ventaja, hacer tiempo. Pero bueno, jugamos así y el gol fue una distracción que hay que corregir. Si no hubiesen hecho el gol nadie hubiese dicho nada", sostuvo el "Cali".

Con respecto a los dichos de Juan Román Riquelme, cabe destacar que el ídolo no tuvo filtro a la hora de opinar en una entrevista en ESPN: "Somos un equipo muy bueno. Muy inocente ya que no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", aseguró el mandamás del Consejo de Fútbol de Boca. También arremetió contra Eduardo "Toto" Salvio por un gol que se perdió y añadió que "Es más sano que el agua".

El Pollo Vignolo explotó contra los jugadores de Boca: "El fútbol es para vivos"

"No va a sonar bien. El fútbol es un juego para vivos. No digo que no sea un juego para inteligentes. Es un juego y como todo juego tiene un reglamento y está en vos saber usarlo. Pero eso no es hacer trampa. Creo que Juan Román Riquelme hizo una observación sobre Salvio que muchos ven. Manifestó algo por lo que el equipo no ha madurado. No tienen que ser inocente, estar más lúcidos, menos dormidos. Vos podés ser crack, pero si no estás despierto te comen", aseguró Sebastián Vignolo en su editorial.

Por otro lado, se refirió en ESPN F90 a Guillermo Barros Schelotto como uno de los referentes de Boca a la hora de utilizar a favor el reglamento. Creo que a Boca y su entrenador les falta un poco de picardía, pero bien entendida. Barros Schelotto era un vivo. Se llevaba a todos a la rastra, hizo un desastre", sostuvo el "Pollo" con respecto al exfutbolista, que a la hora de manejar el tiempo en los partidos era uno de los más "vivos".