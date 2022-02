El Pollo Vignolo explotó contra los jugadores de Boca: "El fútbol es para vivos"

Sebastián "Pollo" Vignolo habló en ESPN F90 sobre el presente de Boca y apuntó contra los jugadores por lo sucedido ante Colón de Santa Fe.

La Copa de la Liga Profesional no comenzó de la manera esperada para Boca Juniors. Más allá de que Darío Benedetto convirtió el primer tanto de la noche ante Colón de Santa Fe, el "Sabalero" consiguió el empate sobre el final y ahogó la alegría del "Xeneize". Esto enfureció a Sebastián "Pollo" Vignolo, quien en ESPN F90 hizo su respectivo descargo contra Eduardo "Toto" Salvio y sus compañeros, y no se guardó nada a la hora de criticarlos.

Normalmente, el relator demuestra al aire su cariño por el club de La Ribera con distintos elogios desde la dirigencia hasta los jugadores. Sin embargo, esta vez su reacción fue distinta pero igualmente les dejó un contundente mensaje con su opinión. Ahora el elenco boquense tiene posibilidad de recuperarse de la inesperada igualdad ante el conjunto santafesino cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata este miércoles 16 de febrero a las 19:15.

"No va a sonar bien. El fútbol es un juego para vivos. No digo que no sea un juego para inteligentes. Es un juego y como todo juego tiene un reglamento y está en vos saber usarlo. Pero eso no es hacer trampa. Creo que Juan Román Riquelme hizo una observación sobre Salvio que muchos ven. Manifestó algo por lo que el equipo no ha madurado. No tienen que ser inocente, estar más lúcidos, menos dormidos. Vos podés ser crack, pero si no estás despierto te comen", aseguró.

Por otro lado, se refirió a Guillermo Barros Schelotto como uno de los referentes de Boca a la hora de utilizar a favor el reglamento. Creo que a Boca y su entrenador les falta un poco de picardía, pero bien entendida. Barros Schelotto era un vivo. Se llevaba a todos a la rastra, hizo un desastre", sostuvo el "Pollo" con respecto al exfutbolista, que a la hora de manejar el tiempo en los partidos era uno de los más "vivos".

Lo que se viene para Boca

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que ya comenzó con el empate 1 a 1 ante Colón en La Bombonera, sabe los días y horarios de las próximas cuatro fechas. Visitará a Aldosivi el miércoles 16 de febrero a las 19:15 y jugará como local ante Rosario Central el domingo 20 a la misma hora que contra el "Tiburón". Ya en la cuarta jugará como visitante ante Independiente el sábado 26 de febrero a las 21:30, y en la quinta recibirá a Huracán 8 días después a las 19:15.