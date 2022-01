Vignolo postuló a Benedetto de cara al Mundial y quedó en ridículo: "El peso de la camiseta"

Sebastián "Pollo" Vignolo habló en ESPN F90 sobre una posible convocatoria de Darío Benedetto a la Selección Argentina y despertó la risa de sus compañeros.

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 que se dará el próximo 21 de noviembre. En el medio, habrá una larga temporada en la que varios futbolistas buscarán un lugar entre los 23 que formarán parte del plantel. En ESPN F90 lo saben, y el "Pollo" Sebastián Vignolo ya postuló -con varios meses de anticipación- al reciente refuerzo de Boca Juniors Darío Benedetto para ser el 9 de la Selección Argentina en dicha competencia.

El "Pipa" aún no debutó desde que firmó con el "Xeneize", y a lo largo del año competirá -o compartirá- el puesto con el joven Luis Vázquez, de muy buen nivel. En la "Albiceleste" no la tiene nada fácil, ya que Lionel Scaloni no convoca a otros delanteros que los habituales. Sin embargo, una estadística juega a favor del delantero de Boca, y es que el DT lo citó en una ocasión e ingresó en un partido desde el banco de suplentes.

"Un 'Pipa' Benedetto... esperen", lanzó Sebastián Vignolo en el pase de programa entre ESPN F12 y F90. Mariano Closs fue el primero en salirle al cruce con una pregunta y su respuesta: "¿Sabés por qué te atajas solo?, porque es una barbaridad seguramente". El "Pollo" siguió con su opinión: "Hoy parece una locura, pero un 'Pipa' Benedetto, si juega en un Boca, es el goleador del equipo y pelea la Libertadores...", dijo Vignolo pero no terminó con la pregunta porque sus compañeros lo interrumpieron.

Mariano Closs nuevamente lo cruzó: "Fútbol argentino, ni 'Nacho' Fernández en el mejor momento pudo ir. Benedetto se fue del fútbol europeo, viene a Sudamérica y ustedes lo ven en la Selección Argentina. Gio Simeone está más cerca". Se sumó Juan Simón, quien sostuvo: "Salvo Julián Álvarez yo creo que no va a convocar a nadie del fútbol argentino". Diego "Chavo" Fucks le respondió de manera contundente: "Tampoco lo puso a Julián Álvarez".

El Pollo Vignolo volvió a ESPN F90 y demostró el cariño por Boca

Sebastián Vignolo regresó a ESPN F90 luego de sus vacaciones y lo hizo con polémica, como no podía ser de otra forma. Tras varias semanas en las que lo reemplazó Diego Fucks, el "Pollo" volvió recargado y con un editorial en donde destacó el mercado de pases de Boca Juniors y apuntó directamente contra River. El relator no se guardó nada e incluso elogió la gestión de Juan Román Riquelme, la cual es muy cuestionada en el ciclo.

Vignolo habló en su editorial de los jugadores que incorporó Boca en el año: "Battaglia va a tener un hermoso problema. Le llenaron el ropero, tiene un vestidor de lujo. El de Boca es enorme, tiene futbolistas de renombre y jóvenes apariciones que te dan ganas de ponerlos. Muchas veces el mejor refuerzo es Zeballos, pero eso no implica que no compre a Benedetto o que vuelva Pol Fernández, que para mí son garantía", aseguró.