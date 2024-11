Temen por la continuidad de la Defensoría de los Derechos del Niño: "Queremos que esta institución sobreviva"

La Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, aseguró que hay "confusión" en la institución debido a que en todo el año no se constituyó la comisión bicameral del Congreso que debía recibir sus informes. "Tengo derecho a un mandato más y. más allá de que si yo quiero o no quiero hacer uso de ese derecho, lo importante es que la institución no quede acéfala", dijo en El Destape 1070.

"Es confusa la situación del área porque desde el Ejecutivo no hemos tenido problemas. El problema que tenemos es que yo fui electa en un concurso que duró dos años, pero la Bicameral no se constituyó y entonces no pudimos presentar el informe de la Defensoría", explicó Graham, y siguió: "La Cámara de Diputados designó sus cinco representantes, pero del Senado no tuvimos respuestas y terminan las ordinarias. Salvo que el Ejecutivo ponga el tema en extraordinaria no vamos a tener Bicameral".

"Queremos que esta institución sobreviva. Le hemos presentado al Presidente esta preocupación", señaló la defensora de los derechos de los niños. "No creo que exista desde el Poder Ejecutivo la idea de aniquilar la Defensoría, pero algo pasa y se traduce en el Legislativo", agregó.

Además, Graham contó que no tuvo "ni una reunión con las altas autoridades del Gobierno". Sin embargo, añadió: "Con la Subsecretaría de Políticas Familiares tenemos un buen diálogo. Me parece que este tema es más un problema desde el Legislativo".

Adorni festejó despidos y se enojó por la denuncia de censura de un programa en la TV Pública

El secretario de Comunicación y Medios del gobierno de Javier Milei y vocero presidencial, Manuel Adorni, festejó los 227 despidos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y lo calificó como parte de un plan de modernización que también incluyó venta de edificios y tierras sub utilizadas. Por otra parte, evitó explicar el motivo del abrupto levantamiento del programa El Cálamo, del Centro islámico argentino, en la TV Pública, y se mostró indignado por la denuncia de censura y atentado a la libertad de expresión.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni detalló que se inició un plan de modernización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que incluye la venta de edificios y tierras sub utilizadas y el despido de los 227 ingresos registrados durante la gestión anterior. "Se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política", disparó.